Desbordes: Derechos sociales están garantizados en la actual Constitución

El Ministro de Defensa, Mario Desbordes, analizó el presente de Renovación Nacional y su papel de cara al plebiscito constitucional.

En entrevista con La Tercera, el ex timonel de RN sostuvo que se siente "de derecha, sin apellidos. Pero una centroderecha moderada, dialogante, con vocación social, fuerte, que no le tiene miedo a ciertos conceptos como la solidaridad. Yo soy gran admirador de Ángela Merkel, de Pablo Casado".

"Ahora, que haya gente que le guste o siga a rajatabla a Milton Friedman, está bien. Que haya gente que sienta que la economía tiene que ser solo de mercado, está bien, yo creo que tiene que ser social de mercado, pero ambas posiciones son compatibles dentro de un arco amplio que existe en la centroderecha", señaló.

Desbordes además abordó su relación con Carlos Larraín, uno de sus principales rivales dentro del partido. "La relación está tensa hace muchos años, pero es una cosa natural, porque tenemos visiones distintas", aseguró, agregando que "él prefiere un partido chico y ordenado, y ojalá con 12 diputados. A mí me gusta un partido grande y diverso, son enfoques distintos. Yo respeto el suyo, a él le cuesta más respetar el mío".

"Luego ha dicho esto que el partido se ha ido a la izquierda porque no comparte cosas que hemos planteado en los últimos meses, con una visión social que no es la que él tiene, con propuestas que él siente que son de izquierda, pero que para cualquier partido de centroderecha europea son la base", planteó.

Una nueva constitución

El titular de Defensa reafirmó su intención de votar por la opción "Apruebo" en el próximo plebiscito constitucional.

"Ahora, estoy por el Apruebo porque creo esta Constitución ha sido extraordinariamente positiva, pero sí siento que existe un interés mayoritario en un cambio constitucional", sostuvo Desbordes.

"Los países necesitan tener un paraguas común (...). Yo siento que la Constitución hoy día no es reconocida como propia por la mayoría de los chilenos y eso es un factor muy negativo", enfatizó el ministro: "¿Tiene cosas buenas la Constitución? Por supuesto, y también hay otras cosas que a mí no me gustan en esta Constitución".

Asimismo, la autoridad aclaró que con "los derechos sociales" no tiene ningún tipo de problema: "Está garantizado el derecho a la educación, a la salud, a vivir en un medioambiente libre de contaminación, está garantizada la igualdad de derechos... O sea, ¿qué te falta agregarle a ese catálogo? Cosas específicas. Vivienda, por ejemplo, a la salud algunos le quieren agregar detalles", aseguró.

¿Opción presidencial?

Mario Desbordes descartó, por el momento, ser candidato presidencial, asegurando que está enfocado en su labor en el Ministerio de Defensa.

"Estoy dedicado full a ser ministro de Defensa. De hecho, cambié completamente las pautas de prensa, las actividades a las que voy. Pudiendo estar en los matinales, he decidido que no; le hemos dado un giro a esto, pensando en qué es lo mejor para el ministerio y para las Fuerzas Armadas", señaló.

"A todo político le gustaría ser candidato presidencial, el que dice lo contrario está mintiendo, pero no estoy trabajando aquí para eso", cerró.