Mario Desbordes: "Tomás Fuentes es un personaje extraordinariamente sucio"

"Me avergüenza como diputado... Cuando he ido al Congreso a saludar me pregunto en qué momento trajeron a esta persona", señaló el ex timonel RN en Cooperativa.

Luego de que el aludido parlamentario -designado- lo emplazara a transparentar las platas que le entregó el partido para su candidatura a La Moneda, replicó: "Es parte de la mugre que suele tirar".