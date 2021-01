Opositor RN a Desbordes le atribuye "pataleta de cabro chico" en visita de Alberto Fernández

El diputado Tomás Fuentes (RN) acusó al candidato presidencial de su partido, el ex ministro Mario Desbordes, de hacer una "pataleta de cabro chico" en relación a sus críticas por el recibimiento otorgado por el Presidente Sebastián Piñera a su par argentino, Alberto Fernández.

El parlamentario aseguró que "el ex ministro de Defensa, Mario Desbordes, se equivoca al catalogar de error las relaciones diplomáticas del Presidente Sebastián Piñera. Además se trata de una deslealtad tremenda, porque también se equivoca al pensar que el Presidente Piñera va a invitar al presidente argentino a un asado. Esto no se trata de asados o de fiestas más o fiestas menos, se trata de resolver conflictos o dilemas internacionales y eso pasa por el diálogo, no pasa por las pataletas de cabro chico".

Las críticas de Fuentes, ex jefe de gabinete del ministro Andrés Allamand, surgen luego que fuera uno de los militantes del partido que pidiera libertad de acción para apoyar a un candidato presidencial, como el independiente Sebastián Sichel, solicitud que fue denegada por la directiva del partido.

Durante esta jornada, Desbordes redobló sus críticas, aseverando que "hay que mantener una buena relación con Argentina, una relación cordial, pero con un nivel acotado. Argentina acaba de publicar mapas que desconocen el Tratado de Paz y Amistad que tenemos vigente hoy día, que tiene pretensiones sobre zonas que entendemos que son chilenas y esos mapas además han sido enviados a Naciones Unidas para tratar de modificar todo lo que hasta ahora habíamos acordado con el país vecino".

"Hacer este tipo de gesto tan contundente, más la declaración de 52 puntos, es dar una señal contradictoria, que diga que no ha pasado nada, que no tenemos problemas con los mapas argentinos y por eso yo ponía ayer que cuando el vecino me corre el cerco yo no lo invito a un asado en mi casa", planteó.

Quien también cuestionó al ex ministro fue el ex canciller Juan Gabriel Valdés (DC), que comentó que "no recuerdo otro caso de un ex ministro de Defensa que critique a su mismo Presidente por recibir la visita oficial del presidente argentino. Yo entiendo que el nacionalismo extremo ha sido siempre parte del bagaje ideológico de la extrema derecha, pero no habría esperado esto de alguien como Mario Desbordes, se descuadró Mario Desbordes".

"La política exterior hacia nuestros vecinos y sobre todo hacia la Argentina, tiene que ser una política de Estado, no debería aceptarse ningún tipo de disputa electoral, que es lo que yo creo que está ocurriendo. Con la Argentina Chile tiene su principal relación y uno esperaría que alguien que quiere ser Presidente de la República tenga mayor cuidado en sus declaraciones sobre este tipo de temas, me parece una situación inaudita", agregó.