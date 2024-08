Ossandón apoyará a Rubilar: "Mi sobrino hoy no es la persona para dirigir la comuna"

El senador de Renovación Nacional Manuel José Ossandón pidió a su sobrino, Felipe Ossandón, que baje su candidatura para alcalde de Puente Alto con el fin de privilegiar a la exministra Karla Rubilar.

En conversación con La Segunda, el parlamentario comentó que "después de muchos intentos y conversaciones con distintas personas, pido que Felipe baje su postulación a la alcaldía".

"No tengo duda que él quiere lo mejor para la comuna y, por lo mismo, es muy importante que haya un solo candidato del sector, porque solamente la unidad y el sentido común pueden evitar el triunfo de la izquierda más dura", explicó.

Ossandón resaltó que "Puente Alto es más importante que cualquier apellido, cualquier cargo, cualquier persona. Mi objetivo es que la comuna no pierda el desarrollo que comenzamos a trazar desde el año 2000 y que permitió dar un salto cualitativo en la calidad de vida de los puentealtinos".

El parlamentario aseguró que ha conversado de esto con su sobrino "muchas veces". "Fui promotor de su candidatura y hasta el último día de las inscripciones pedí que hubiera una encuesta que midiera a Rubilar con Ossandón, pero desgraciadamente eso no fue posible. Karla se negó a ese mecanismo, argumentando que había ganado la primaria, pese a que la encuesta la hubiera legitimado aún más considerando las dudas que dejó ese acto eleccionario", agregó.

Ossandón dedujo que "en el fondo hubo un jaque mate que me dejó sin alternativas, porque la candidatura institucional era de ella y no de los partidos. Y dado el cierre de las listas debo actuar con pragmatismo".

Así, le pidió a Felipe que "desista de su candidatura. Dije siempre que no apoyaré a nadie que compitiera por fuera. Y cumplo con mi palabra. Él tenía un compromiso conmigo de no ser un candidato outsider y espero que cumpla lo que me prometió".

"Debe entender que este no es su momento, que puede tener muchas oportunidades más adelante, pero el realismo político indica que hoy no es la persona para dirigir la comuna. Si va por fuera será el responsable de una eventual derrota ante la izquierda y ese costo sería muy alto para la comuna, pero también para él, que tiene un futuro político. Estoy seguro que reflexionará y bajará su postulación".

Ossandón enfatizó que su sobrino "no tendrá mi apoyo y tampoco podrá usar mi imagen y nada que tenga que ver conmigo. Sería una candidatura personal, la que tiene todo el derecho a llevar adelante, pero separada de lo que soy".

Así, aseguró que respaldará a Karla Rubilar, afirmando que "yo soy institucional y voy a apoyarla. Hoy la mejor opción es ella y es la candidata que Chile Vamos apoya. La evidencia numérica indica que es la más competitiva para enfrentar a la izquierda y en eso no me pierdo".