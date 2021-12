Renovación Nacional sancionó a Mario Desbordes

En medio de sus fuertes diferencias con la actual directiva y la posibilidad de dejar el partido que comandó entre 2018 y 2020, el ex precandidato presidencial de Renovación Nacional (RN), Mario Desbordes, fue amonestado por el Tribunal Supremo de la colectividad.

Según reveló esta tarde el diario La Segunda, la causa se remonta a las elecciones municipales de mayo pasado, por el apoyo dado por el ex ministro del actual Gobierno a un candidato por la alcaldía de Colina que iba fuera de Chile Vamos (Gonzalo Torres, ex RN), y no a la postulante UDI de la coalición, Isabel Valenzuela.

Víctor Manuel Avilés, el ministro del TS que llevó el caso, explicó al vespertino que la sentencia "rechaza la denuncia, porque se basó en señalar que Desbordes había apoyado a un candidato de otro partido, lo que presupone que había un candidato de RN, pero lo que sucedió es que había una postulante del pacto (UDI) y no de RN".

Agregó que se tomaron en cuenta este último hecho y algunas atenuantes, "por lo que se aplica una amonestación a Mario Desbordes por la forma en que se refirió a determinadas autoridades del partido".

Si bien el miembro del TS no los mencionó, la denuncia aludía a críticas fuertes del ex presidenciable contra el ex senador y actual canciller, Andrés Allamand, y el diputado Tomás Fuentes, de acuerdo a la publicación periodística.

RÉPLICA DE DESBORDES

Un sorprendido Desbordes aseguró al citado medio que se enteró "por la prensa" de la amonestación en su contra y cuestionó la objetividad del ministro que llevó la causa en el TS.

"Me sorprende la creatividad del TS. En su momento pedí la inhabilitación de Avilés porque pertenece al estudio jurídico de Carlos Larraín y es cercano a Diego Schalper, por lo que no tiene objetividad. Sobre todo cuando hay un audio donde Tomás Fuentes dice que tiene el control del TS, en alusión a Avilés", fustigó.

Más temprano, en su rol de panelista de El Primer Café de Cooperativa, el ex timonel de RN reafirmó sus intenciones de renunciar a la colectividad, cuestionando los liderazgos promovidos por el senador Francisco Chahuán en la interna de la colectividad y acusó que influyen mucho Allamand y Marcela Cubillos en estas decisiones.

"No me gusta hacia dónde han llevado Renovación Nacional... Se transformó en una mala copia de Republicanos o de la UDI dura. Hay parlamentarios que ya le anunciaron al Gobierno entrante que no le van a aprobar una reforma tributaria. Eso no lo encuentro lógico, no lo encuentro razonable", lamentó.