Vuelta de página: "No hay ninguna diferencia entre el ministro Allamand y el ministro Desbordes"

El ahora ministro de Defensa, Mario Desbordes, admitió que entre él y el ex senador y novel titular de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand, "hubo diferencias" durante el último tiempo, pero afirmó que éstas quedaron inmediatamente anuladas con el ingreso de ambos al Gobierno.

La disputa entre Desbordes y Allamand se hizo patente en medio de la discusión por el retiro del 10 por ciento de los fondos de pensiones, pero también tuvo relación con el estilo de conducción del diputado en la presidencia de RN, que fue abiertamente criticado por el senador.

Hoy, tras jurar ambos, Desbordes salió al paso de estos conflictos: "Ya desde hace varias semanas hemos manifestado que vamos a trabajar unidos en lo que viene como coalición", dijo.

"Pudo haber habido o hubo diferencias -eso no está en discusión- entre el senador Allamand y el diputado Desbordes, pero no hay ninguna diferencia entre el ministro Allamand y el ministro Desbordes", señaló el ex timonel.

"Los dos estamos trabajando por nuestro Gobierno, por Chile, por nuestra coalición, y puedo asegurar 100 por ciento de que estamos de cabeza en eso y no existe hoy día ninguna diferencia", remató Desbordes.

Esta jornada se realizó el quinto cambio de gabinete del Presidente Sebastián Piñera en seis carteras, dos de ellas asumidas por Desbordes en Defensa y Allamand en Cancillería, reemplazando a otros dos RN: Alberto Espina y Teodoro Ribera, respectivamente.