Ricardo Lagos: El proceso electoral en Venezuela es una farsa

El ex Presidente Ricardo Lagos afirmó este domingo que el proceso electoral de Venezuela que se celebra el próximo 20 de mayo "es una farsa" y analizó la situación de la oposición de dicho país.

Mientras el Gobierno de Nicolás Maduro defiende y prepara los comicios presidenciales de este mes, la oposición venezolana ha reivindicado su postura en contra de las elecciones por considerarlas fraudulentas y reiteraron el llamado sus simpatizantes a protestar antes de los comicios.

Esta posición fue compartida por el Ricardo Lagos, quien aseguró en entrevista a La Tercera que "pretender un proceso electoral en donde la inmensa mayoría de los líderes no puede participar, en donde han inventado que si los partidos políticos no hacen tal o cual cosa no valen, es una farsa".

Al ser consultado sobre posibles consejos para que la oposición venezolana logre unirse en contra del oficialismo, Lagos afirmó que una de las principales dificultades que han enfrentado los detractores de Maduro es que "no ha habido modalidades grandes para que ellos defiendan".

"Es tan difícil dar consejos. Conozco a toda la dirigencia opositora y me considero amigo de ellos. Por aquí por esta oficina han pasado casi todos. Con otros tengo contacto por WhatsApp casi cotidiano. Cuando pasó por acá la señora de Leopoldo López, yo le regalé algunos libros míos. Ella me dijo que el libro Así lo vivimos (2013) se le permitió que lo leyera (en la cárcel) y lo tenía de cabecera", dijo Lagos.

"Bueno, nosotros (en Chile) también tuvimos discusiones en su momento sobre cuál era el camino más adecuado. Una dificultad muy grande es que no ha habido modalidades muy grandes para que ellos resuelvan. Pero efectivamente es fácil desde afuera decir 'mire, la oposición debería actuar con mayor convergencia y voluntad... pero...", agregó