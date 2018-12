Casi un tercio de los pasajes comprados por el Senado no se utiliza

El 29 por ciento de los pasajes comprados por el Senado entre el 11 de marzo y el 31 de agosto de este año para viajes nacionales de los 43 parlamentarios que lo conforman no fue utilizado.

La cifra, que publica este lunes La Tercera, da cuenta de que 336 boletos de avión adquiridos por los senadores y su personal con los recursos de la Corporación quedaron sin usar, de un total de 1.164 en dicho periodo.

En total, la Cámara Alta gastó 132.743.654 pesos en todos los pasajes y, al ser la encargada de solicitar los reembolsos a las aerolíneas por los boletos sin ocupar vía notas de crédito, espera que 35.366.205 pesos regresen a las arcas fiscales.

Senadores explicaron al rotativo que la no utilización se debe a la propia tarea legislativa, considerando que "no existen" horarios específicos para el término de labores, situación que los obliga a reservar varios vuelos durante un mismo día; u otros casos en que sólo pasaje de vuelta no es usado a causa de diversas exigencias que deben atender en sus circunscripciones.

Entre los parlamentarios con más pasajes sin usar están Francisco Huenchumilla (DC), con 28 de 66; Jacqueline van Rysselberghe (UDI), con 25 de 51; Ximena Órdenes (independiente), con 22 de 50; Alejandro Navarro (País Progresista), con 21 de 52, e Iván Moreira (UDI), con 19 de 56.

En tanto, Carlos Bianchi (independiente), con 8.775.354 pesos, lidera la lista de senadores que mayor cantidad de recursos fiscales utilizaron en la compra de pasajes, seguido del ex candidato presidencial Alejandro Guillier (independiente pro PR), con 7.196.876 pesos; Francisco Huenchumilla, con 7.011.314 pesos; Rabindranath Quinteros (PS), con 6.874.881 pesos, e Iván Moreira, con 6.615.512 pesos.

Desde el Senado aseguraron que la fuga de dineros en este tópico es "baja", pero admiten la lentitud del proceso de reembolsos.

Es más, de acuerdo con la información recogida por el matutino vía Transparencia, se da cuenta de que en 2016 un total de 147 pasajes no fueron usados entre enero y diciembre y aún no se logra que los recursos vuelvan al Fisco.