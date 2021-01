Harboe no descarta un nuevo estallido social: Los partidos no estuvieron a la altura

El senador Felipe Harboe (PPD) aseguró que en abril se puede producir una "decepción mayoritaria" si es que la derecha conservadora logra una cantidad suficiente de votos en la elección de constituyentes, lo que podría llevar a un nuevo estallido social.

En conversación con el programa Profundidad de Campos de TV Senado, el saliente senador aseguró que "Chile requiere transformaciones importantes y hoy el Congreso no es un espacio de transformación porque tiene límites, una camisa de fuerza, la Constitución Política. Y cada vez que el Congreso intenta hacer transformaciones sociales, se encuentra con el Tribunal Constitucional, la propia Constitución, los vetos presidenciales o los altos quórum".

"Yo estoy disponible para transformar, no para quedarme ahí en la zona de confort", precisó.

El parlamentario aseveró que "los partidos no estuvieron a la altura con los independientes", recalcando que el "Partido Comunista y el Frente Amplio tendrán que asumir las consecuencias de ir en varias listas (...) y después vamos a tener que estar mendigando votos en alguna gente de derecha para buscar alternativas".

Esto puede generar que con los resultados de abril "se puede producir una decepción mayoritaria" con "la derecha no transformadora, conservadora, teniendo votos suficientes para poder frenar cualquier reforma", por lo que un nuevo estallido social "es posible, no lo descarto".

Diferencias en el PPD

Harboe también se refirió a sus diferencias con el senador Guido Girardi, también militante del PPD, comentando que "tenía muchas diferencias con él siempre. No creo en las lógicas de cofradía, donde se ponen personas en los cargos por el nivel de lealtad y no por los conocimientos o capacidades. Nunca he tenido una cercanía con él en ese punto. Tenemos estilos distintos y es la vida. Uno no está en los partidos políticos para estar lleno de amigos".

"Yo creo que es parte del pasado. Él no puede reelegirse así que va a tener que ir abandonando la política activa, yo más bien estoy pensando en el futuro", agregó.