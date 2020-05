Harboe por límite a la reelección sin "retroactividad": Nadie tiene derecho adquirido a postular

El senador PPD Felipe Harboe lamentó el resultado de la votación del límite a la reelección de autoridades, que fue aprobada sin que ésta considere el actual período, remarcando que el derecho de repostular no está en el patrimonio de nadie.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el legislador -uno de los impulsores de la iniciativa- sostuvo que "esto fue un grave error político y un mal cálculo de aquéllos que plantean la eternización en los cargos".

"La ciudadanía espera señales muy claras respecto de la política. Si nosotros queremos salir de esta crisis económica, social y sobre todo institucional que tiene la política en general, con una muy baja percepción ciudadana, se requiere hacer gestos concretos (...) se requiere hacer reformas que son relevantes", expresó.

Respecto a lo ocurrido en la votación en la Cámara Alta, apuntó que algunos de los senadores que se abstuvieron "tenían claro que su abstención era igual al rechazo", y cuestionó la forma en que votó el senador Alejandro Navarro.

"Es bien impresentable lo ocurrido con el senador Navarro, que él se inhabilita cuando la norma lo afecta, pero no se inhabilita cuando la norma lo beneficia", criticó.

Lamento que no hayamos alcanzado el quórum necesario para aprobar norma de aplicación para los que actualmente estamos en el senado. Espero que cámara de diputados pueda rechazar estos cambios y se forme comisión mixta. — Felipe Harboe B (@felipeharboe) May 27, 2020

De cara a la discusión que tendrá la iniciativa en su tercer trámite en la Cámara de Diputados, pasando necesariamente por una comisión mixta, el legislador dijo tener "confianza" en que se reponga la denominada "retroactividad" en esta instancia.

"Yo espero que sí y ojalá que se logre", manifestó.

De paso, Harboe comentó que "ayer (martes) se discutió y se dijo que 'no es adecuada porque en la legislación chilena no contempla la retroactividad'", ante lo cual precisó que "aquí no hay retroactividad, esto es un nombre que se le puso a la indicación, pero no es retroactiva técnicamente".

"Lo que estamos haciendo es decir que para las próximas elecciones, hacia el futuro, se ponen más requisitos de postulación. Uno de ellos es no haber ejercido el cargo por más de tres períodos. Entonces, sólo consideran que se afecta como retroactividad aquellos que creen que el derecho a postular está en su patrimonio y no. Todos nosotros tenemos que someternos (a las normas)", aseveró.

Y ejemplificó: "Imagínense el día de mañana cambiáramos la edad de postulación y dijéramos 'ahora para Presidente sólo van a poder postular las personas que tengan sobre 55 años'. Se imaginan la cantidad de gente entre 21 y 55 años que podría decir 'ah, no, tengo derecho adquirido, tenía derecho a postular'. No es así".