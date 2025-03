Moreira retomó presidencia tras "meses consumido y destrozado por el dolor"

Un vistoso momento se vivió este miércoles en la Comisión de Trabajo del Senado, cuando el UDI Iván Moreira retomó la presidencia tras una licencia médica, y agradeció con emocionadas palabras a su correligionario Juan Antonio Coloma, quien lo reemplazó en meses clave de la tramitación de la reforma de pensiones.

"Pasé momentos muy difíciles... Durante meses, el dolor me consumía y me destrozaba como persona. No veía la luz en el túnel de la oscuridad, y esta Comisión era una papa caliente. Pero mi amigo Juan Antonio Coloma asumió la presidencia y, además, se preocupó por mi salud", expresó Moreira, con evidente emoción.

Explicó que retomará la presidencia de la Comisión por algunas semanas, hasta que se concrete un acuerdo administrativo para definir la nueva mesa, y como gesto simbólico le entregó a Coloma una campanita, en reconocimiento de su labor de conducción.

"Seguro ya tiene unas 100, con todos los años que lleva acá", bromeó en ese instante.

Coloma reconoció el desafío que implicó liderar la Comisión de Trabajo en la etapa final de tramitación de la reforma previsional: "Probablemente han sido los seis meses más tensos que he vivido en materia legislativa".

"Se hizo un esfuerzo grande, con mucha incomprensión (de la derecha extrema), pero con la convicción de que era lo correcto para Chile", afirmó el expresidente de la Cámara Alta.

El senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli) también valoró el rol de Coloma, recordando que asumió la presidencia en un momento en que otros no quisieron hacerlo: "Había que sacar adelante un verdadero parto de los montes, que fue y sigue siendo la reforma previsional", apuntó.