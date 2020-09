El secretario del Senado, Raúl Guzmán, respondió este martes por la "incomodidad" reconocida por la presidenta de la Corporación, Adriana Muñoz (PPD), ante la investigación de la que él es objeto por parte del Ministerio Público y la multa que le aplicó la autoridad sanitaria, al no haber respetado la cuarentena durante un almuerzo en un restaurante de mariscos en San Miguel. "Nadie me ha sugerido renunciar al cargo, tampoco he pensado en renunciar al cargo", afirmó.

