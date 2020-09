Senado analiza la acusación constitucional contra jueza Donoso

El Senado debate este miércoles la acusación constitucional presentada contra la jueza de la Corte de Apelaciones de Valparaíso Silvana Donoso, en el marco del caso Ámbar, cuya admisibilidad fue aprobada hace dos semanas por la Cámara Baja.

El pasado 10 de septiembre los diputados visaron -con 73 votos a favor, 52 en contra y 14 abstenciones- la procedencia del libelo de dos capítulos que acusan notable abandono de deberes y la presunta transgresión de tratados internacionales relativos a la vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes.

La ministra es acusada debido a que presidió, en 2016, la comisión sobre libertades condicionales del tribunal de alzada que ese año otorgó el beneficio a Hugo Bustamante, quien cumplía condena en prisión por un doble homicidio y hoy es imputado por el crimen de la menor Ámbar Cornejo en Villa Alemana.

La Cámara Alta citó una sesión a las 09:00 horas de este miércoles para tomar conocimiento de la acusación, para luego escuchar a la comisión especial de diputados por hasta 90 minutos que sustentará el libelo, liderada por el RN Andrés Longton, impulsor de la misma; y posteriormente dar paso a los descargos de los abogados defensores de la ministra Donoso, Jaime Winter y Luis Hermosilla.

La ministra Silvana Donoso se hizo presente en el Senado. (Foto:ATON)

Una vez concluidas esas etapas, los diputados tendrán hasta 45 minutos para replicar, mientras que la defensa tendrá el mismo tiempo para la dúplica.

Al inicio, Donoso, presente en el Congreso, escuchó la relación del texto por parte del secretario del Senado, Raúl Guzmán.

"En la resolución referida se otorgó la libertad condicional a Hugo Bustamante, que a la fecha cumplía 27 años de condena por el doble homcidio de su ex pareja y su hijo de 9 años en el contexto de violencia intrafamiliar. Esta decisión no consideró el informe del director del centro penitenciario que señalaba que los antecedentes personales del postulante no hacían viable el otorgamiento del beneficio", leyó Guzmán.

Ya para la tarde la Sala del Senado citó a otra sesión, entre las 16:00 y 22:00 horas, para que cada senador fundamente su voto por hasta 15 minutos cada uno, en una etapa constitucional en que la Cámara Alta funge como jurado, por lo que le corresponde declarar si la magistrada es culpable o no de las acusaciones formuladas.

El senador RN Francisco Chahuán se inhabilitó de antemano debido a que su esposa se desempeña en el Poder Judicial, precisamente en la jurisdicción de Valparaíso.

En caso de que durante esa sesión los parlamentarios no alcancen a hacer uso de la palabra, se acordó convocar a una nueva sesión para mañana jueves para que todos los senadores puedan justificar su decisión y concluir la votación, que será por separada por cada capítulo.

En los trámites anteriores, tanto la defensa de la jueza como la Corte Suprema han defendido que Donoso actuó conforme a la ley vigente en ese momento, y el máximo tribunal además ha alertado que la acusación "constituye un grave atentado contra la independencia judicial", por lo que espera que el Senado la desestime.

"CUALQUIER ASESINO SERIAL DEL MUNDO ESTARÍA EN LIBERTAD"

En su exposición, el diputado Longton planteó que los requisitos que, conforme a la ley, consideró la jueza para otorgar las libertades condicionales los cumpliría todo criminal a nivel mundial: "Cualquier asesino serial del mundo, sin ningún problema, si fuera por la ministra Donoso hoy estarían en libertad, lo que es escalofriante de solo pensarlo".

Apuntó también que en la persona de la magistrada hay una "influencia de convicciones personales que se imponen teniendo una opinión formada de antemano", y aseguró que la comisión de libertades condicional demoró en promedio solo dos minutos para analizar cada carpeta aquella vez y no tomó en cuenta los informes psicosociales de Gendarmería -que no eran un requisito en la legislación de entonces-.

"INEXACTITUDES; CHIVO EXPIATORIO"

El comienzo de la defensa, el abogado Winter cuestionó que "todas las inexactitudes" que contiene la acusación y sostuvo que los diputados acusadores "han buscado retorcer la realidad jurídica a través de argumentos impropios", tales como que "siempre" la justicia ha fallado sobre libertades condiciones considerando informes psicosociales, y también "confundir a la opinión pública".

Afirmó también que dicha comisión de la Corte de Valparaíso "cumplió irrestrictamente la ley de la época" ya que no existía entonces "deber de cosniderar un informe que ni siquiera constaba en la ley". En ese marco, el libelo ha significado un "desprestigio mediático" que "ha dañado la intachable trayectoria judicial" a la jueza, a la vez que busca "convertir a la ministra en un chivo expiatorio de las deficiencias de un sistema completo", planteó el jurista.