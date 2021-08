Senador Castro pide explicaciones por millonarios subsidios de riego a "grandes empresas"

El senador independiente pro RN Juan Castro ofició a la Comisión Nacional de Riego (CNR) luego de que un reportaje revelara que el Estado "ha entregado millonarias sumas de dinero a medianas y grandes empresas vinculadas al sector agrícola, entre las cuales se destaca la Viña Concha y Toro".

De acuerdo a una investigación de Chilevisión, la vitivinícola fue la que más recursos recibió en la última década, alcanzando los 818 millones de pesos.

Castro busca que "nos informen sobre todos los beneficiarios que ha tenido la ley de Riego, porque duele mucho saber que grandes corporaciones y empresas agrícolas han recibido gran cantidad de dinero por medio de beneficios producto de esta ley".

"Si se comprueba que es así, vamos a tener que colocar una intervención en la ley de Riego, porque no puede ser que estas grandes empresas tengan tantos beneficios en nuestro país. En lo personal, me duele y obviamente le debe doler a todos aquellos pequeños agricultores que han postulado y no han recibido ningún beneficio de la ley de Riego y eso tiene que ser subsanado por el Estado de Chile", dijo el parlamentario por la Región del Maule.

Aunque los 667 mil millones entregados en 10 años han llegado a pequeños agricultores, así como pequeñas y medianas empresas, Castro apunta a que las grandes firmas "han sido considerablemente más favorecidas, obteniendo, en promedio, casi 4 veces más que el resto".