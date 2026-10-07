Seguridad: Senadores ingresaron el reemplazo de la desechada reforma constitucional del Gobierno

Esta jornada, los senadores Pedro Araya (PPD), Arturo Squella (Republicanos) y Andrés Longton (RN) presentaron la moción parlamentaria que reemplaza la reforma constitucional de seguridad propuesta por el Gobierno, que fue retirada por no obtener apoyos políticos.

El ingreso de la moción se dio un día después de que los legisladores y el Ejecutivo llegaran a un acuerdo para sugerir e ingresar una iniciativa que sí obtenga los respaldos necesarios al interior del Congreso.

En concreto, el nuevo texto declara al crimen organizado como contrario a los derechos humanos y le hace aplicable el estatuto constitucional de terrorismo. Además, permite regímenes penitenciarios especiales y modifica el estado de excepción constitucional de emergencia sin crear uno nuevo.

El senador Longton detalló que la propuesta establece: "Asimilar el terrorismo al crimen organizado; establecer la segregación o segmentación para delincuentes de alta peligrosidad condenados por crimen organizado, terrorismo u otros delitos que va a determinar la ley: incomunicación, aislamiento".

Asimismo, el parlamentario oficialista sostuvo que "no creamos un estado de emergencia nuevo, reforzamos y potenciamos el estado de emergencia actual, estableciendo que todo tipo de amenaza actual, inminente respecto a algún problema de seguridad, orden público, habilita al Presidente de la República para poder dictar un estado de emergencia".

"Estamos muy conformes con cómo fuimos logrando superar las diferencias. Nos hicimos cargo de las aprensiones que legítimamente presentaron muchos parlamentarios del texto original que había presentado el Gobierno", indicó, por su parte, Squella.

Mientras, Araya aseveró que "aquí no ha ganado ni el Gobierno ni ha ganado la oposición. Lo que se ha logrado es aunar voluntades para enfrentar un problema que tiene Chile, como lo es el crimen organizado. Esperamos que una vez que se conozca este proyecto, especialmente los senadores de la centroizquierda puedan leerlo con detención y votarlo a su favor".

De todas formas, desde la oposición, el senador Ricardo Celis, también del PPD, señaló que toda la acción que realizó Araya lo hizo por cuenta propia y no representa la postura de los senadores de la bancada.

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, comentó que "desconozco si se retiró o se va a retirar, esos son temas bastante instrumentales por parte de Segpres. En este Congreso hay miles de proyectos que quedan durmiendo, quedará ahí o se retirará, lo importante es que con un proyecto ingresado de manera transversal con los senadores vamos a poder abordar todo o gran parte de las materias que estaban en la reforma que nosotros presentamos, avanzando en mayor segmentación penitenciaria y autonomía por parte de Gendarmería para ese fin".

"Abordar, quizás no en este proyecto que abre la puerta, pero en reformas al Código Penal, los listados de organizaciones de crimen organizado, y también con algunas mejoras al estado de excepción de emergencia, que no es idéntico a lo que nosotros habíamos planteado, pero va avanzando en ese camino y la tramitación los parlamentarios y nosotros mismos iremos haciendo algunas mejoras", agregó.