Kast defendió a Pedro Araya, aislado en el Socialismo Democrático tras pacto de seguridad

El Presidente José Antonio Kast defendió públicamente la gestión del senador Pedro Araya (PPD), presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara Alta, y formuló un llamado a los parlamentarios del Socialismo Democrático a sumarse al pacto acordado con el Ejecutivo para destrabar el debate constitucional sobre seguridad.

La intervención del Mandatario se produce luego de que el legislador por Antofagasta quedara sin el respaldo de sus pares de bancada, tras el rechazo de los comités opositores al mecanismo consensuado con La Moneda para viabilizar el retiro de la cuestionada reforma gubernamental a cambio del ingreso de un proyecto alternativo.

"Hicimos una presentación de una reforma constitucional que puede que no haya sido del gusto de los parlamentarios. Si hay que retirarla, no tengo ningún problema en hacerlo, pero busquemos un consenso", sostuvo el Jefe de Estado durante su gira por la mencionada región nortina.

Kast enfatizó que "el senador Araya tiene la misma intención que nosotros. Ojalá más senadores se sumen, incluida la senadora (Paulina) Vodanovic, quien también presentó una reforma sobre administración de las cárceles. ¿Está contenida en esta propuesta? Sí".

"No hay problema si alguien quiere atribuirse una reforma en esa línea y, si tenemos que retirar la reformaa que presentamos, la vamos a retirar", agregó.

Vodanovic (PS) descarta sumarse

Por su parte, la senadora Vodanovic, presidenta del Partido Socialista (PS), reiteró su negativa a plegarse al texto alternativo, durante un conversatorio junto al exministro de Seguridad Luis Cordero.

"Cuando tú no tienes un diagnóstico común ni tampoco una voluntad común —porque creo que aquí no hay voluntad—, hoy día hay una cierta fijación de presentar un nuevo proyecto para que el Gobierno no se vea como perdedor, pero está súper claro que el proyecto era malo; entonces, no creo que por el paso del tiempo eso vaya a mejorar. Las soluciones que proponen los proyectos del Gobierno o de (los senadores Andrés) Longton-(Arturo) Squella no van en la dirección adecuada", fustigó la dirigenta.

Ante el aislamiento político generado en su sector —situación atribuida desde el oficialismo a rencillas internas del bloque opositor—, Araya dijo la mañana de este jueves, en entrevista con El Diario de Cooperativa, que le "extraña esta situación cuando el tema de la reforma constitucional ha sido ampliamente discutido al interior de los partidos de la oposición y se han ido fijando posiciones".

"Parece ser que algunos sectores políticos de la oposición siguen pensando que el problema de seguridad y delincuencia es algo que inventaron los matinales o algo de campaña electoral y no se dan cuenta cómo está avanzando la criminalidad en Chile", manifestó el PPD.

Entretanto, la redacción del proyecto paralelo se encuentra en su etapa final de revisión, a la espera de ser presentado formalmente ante la Cámara Alta a inicios de la próxima semana para dar paso al retiro definitivo del texto del Gobierno.