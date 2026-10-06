Pardo a Vodanovic: "Si la consigna es oponerse a todo, la unidad no cuesta nada"

En El Primer Café de este martes, el diputado de Renovación Nacional Luis Pardo desafió a la timonel Paulina Vodanovic a superar las presiones internas en el Partido Socialista y allanarse a acuerdos con el Gobierno en materia de seguridad.

"Si (en el lado de la izquierda) la consigna es oponerse a todo, no cuesta nada la unidad", ironizó Pardo, valorando que, pese a todo, "en la oposición hay gente razonable que quiere conversar" en ámbitos como el de la seguridad pública.

"Yo sé que a Paulina la han invitado (a sumarse a ese diálogo y) entiendo que está, a lo mejor, en una posición compleja desde el punto de vista de quienes no quieren llegar a ningún acuerdo con este Gobierno, pero creo va a haber avances, porque lo que se tiene que poner sobre la mesa son herramientas que permitan combatir al crimen organizado, y a eso apunta la reforma que el senador (Pedro) Araya, el senador (Andrés) Longton, el senador (Arturo) Squella y otros están trabajando, y a la cual han invitado también a sumarse a Paulina (Vodanovic)", dijo Pardo en Cooperativa.

"Cuando uno tiene voluntad de conversar, puede sentarse a la mesa, pero uno puede entender que (en el PS) hay una tirantez que lo hace difícil sin (pagar) costos internos, probablemente, porque basta con que Paulina Vodanovic tenga un esbozo de acuerdo con el Gobierno y va a tener a la senadora Cicardini gritando al lado y oponiéndose, como lo hicieron, por ejemplo, con la invariabilidad tributaria con los senadores que avanzaron en un acuerdo en esa materia. Ahí hay una consigna de no llegar a acuerdos, y eso es bastante evidente y público", remarcó.

Para el legislador oficialista, "lo que está predominando hoy día es una oposición obstruccionista, porque en la medida que estén todos oponiéndose, es más fácil mantener esa unidad. Pero es una unidad que que tiene una grave grieta en lo que es la concepción de la democracia y, especialmente, el uso de la violencia" como herramienta política.

Fanáticos del "pirquineo"

Respondió Paulina Vodanovic: "Yo le pediría un poquito de respeto a Luis. Yo soy autora de la Ley Antiterrorista, por lo tanto, demostré que en materia de seguridad tengo una voz importante", capaz de sobreponerse a las presiones de la izquierda más dura, indicó.

"Esto de la tirantez es un invento de la derecha para justificar que buscan acuerdo con algunos, que hacen cherry picking y no les interesa el diálogo, les interesa el pirquineo, pero la tesis del pirquineo no les va a resultar, porque aquí (en la reforma constitucional de seguridad) necesitan 29 votos (en el Senado), y para aprobar otros temas necesitan 33 votos. Entonces, sigan así, sigan buscando un votito, porque esa tesis se va a caer", presagió la senadora por el Maule.