Kast busca extender bonos por alza de las bencinas: "Pensábamos que la guerra iba a durar poco"

El Presidente José Antonio Kast firmó este martes un proyecto que extiende los subsidios entregados para amortiguar los efectos del alza de los combustibles, que originalmente terminaban de pagarse a fines de septiembre.

Dado que se aproxima el fin del plazo para las medidas instaladas por el llamado "bencinazo", contenidas en la Ley 21.811, el Mandatario anunció: "Queremos prolongar ese beneficio para los miles de taxistas y colectiveros, para transportistas escolares y para los pescadores artesanales hasta diciembre".

En su momento, el Gobierno habilitó un bono de 100.000 mensuales para cada beneficiario, monto que se pagaría hasta que se normalizara el alza sostenida de los combustibles, pero este complejo escenario sigue vigente meses después de que el Ejecutivo anunciara dicho plan.

De hecho, Kast admitió que en ese entonces, "pensábamos que la guerra (en Irán) iba a durar poco; nuestra expectativa era que terminara rápidamente y que todo volviera a la normalidad. Lamentablemente no ha sido así".

Extensión del Fogape

Por otro lado, y como parte del plan de empleo "Chile despega" anunciado ayer lunes, el proyecto firmado hoy también contempla la autorización para la capitalización del Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios (Fogape).

La propuesta busca inyectar hasta 300 mil millones de pesos para capitalizaciones de Fogape, y hasta 13,5 veces de apalancamiento, equivalente a hasta 4,05 billones de pesos en garantías para créditos a empresas.

Reiterando que "la mejor política pública es el buen empleo", el Presidente Kast resaltó que "este beneficio se va a extender hasta el año 2028", con el objetivo de "movilizar muchísimos recursos en créditos para capital de trabajo e inversión".

A modo de resumen, el Mandatario reflexionó: "Sabemos que el escenario internacional sigue siendo incierto y no vamos a prometer lo que no dependa de nosotros. Sí podemos prometer que lo que depende de nosotros, la responsabilidad, el trabajo y la cercanía, siempre van a estar presentes".