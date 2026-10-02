Gobierno confirma fin de "Yo elijo mi PC" y desata críticas desde la UDI hasta el Partido Comunista

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, confirmó este viernes el fin del programa de Junaeb "Yo elijo mi PC", que históricamente ha entregado computadores a miles de estudiantes de séptimo básico, luego de que el proyecto de Presupuesto 2027 dejara sin financiamiento a las Becas de Acceso a Tecnología, información y Comunicaciones (TIC).

El beneficio, vigente desde 2009, apunta a estudiantes de establecimientos públicos y alumnos focalizados de colegios particulares subvencionados. Durante su implementación en 2026, 96.100 estudiantes recibieron notebooks a través de este programa.

En entrevista con Radio Infinita, el jefe de la billetera fiscal explicó que el Ejecutivo ha "evaluado más de 600 programas" y que "muchos se encuentran con hallazgos, que tienen problemas, que no llegan a toda la población o que a lo mejor llegan a una población muy pequeña".

Quiroz reconoció que no recordaba "en particular" el problema específico detectado en este beneficio, afirmó que "de seguro tenía hallazgos".

Más tarde, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, se refirió a las razones detrás de la decisión del Gobierno: "El programa de Becas TIC ha estado en evaluación hace mucho tiempo, ha estado mal evaluado y se ha verificado que no presenta un efecto relevante en el aprendizaje y ha tenido problemas de implementación", explicó.

"Aquellos programas que no han demostrado ser efectivos, que tienen una lógica que no contribuyen a los criterios modernos de la educación deben ser revisados, para eso es una ley de Presupuesto que se estudia, donde se han tenido a la vista las evidencias, los problemas de implementación, y donde esos recursos se van a reutilizar de una forma más adecuada", detalló.

Críticas transversales

La medida del Ejecutivo generó un rechazo transversal de diversos sectores políticos y alcaldes, quienes señalaron que se afectará directamente la inversión social y la educación pública.

"Un error grave en el manejo de las finanzas fiscales es creer que ahorrar es disminuir la inversión social. Cortar un programa clave como el Elijo mi PC es matar la educación pública", cuestionó el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel.

En tanto, el diputado Sergio Bobadilla (UDI), presidente de la Comisión de Constitución en la Cámara, señaló que "entendemos que el país está pasando por una estrechez económica, pero esto no puede ni debe ser a costa de programas exitosos en el ámbito educacional, como por ejemplo, 'Yo elijo mi PC'".

Por su parte, la diputada Daniela Serrano (PC) afirmó que el fin del beneficio "habla de una desconexión real que tiene el Gobierno, pues desconoce que han sido miles los estudiantes que han tenido por primera vez un computador gracias a este programa. Yo (también) emplazo directamente al oficialismo actual".

Quiroz reconoce posibles desvinculaciones por reducción de las horas docentes

El ministro Quiroz también reconoció que probablemente habrá desvinculaciones por la reducción de cerca del 3,6% de las horas docentes autorizadas en distintos Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), contempladas en el proyecto de Presupuesto 2027.

"Probablemente tengan que haber desvinculaciones, pero esas desvinculaciones no tienen nada que ver con no entregar el beneficio social", dijo el titular de Hacienda, quien argumentó que "el beneficio es el derecho a educarse. No confundamos el derecho a educar con la obligación de emplear, son cosas distintas".

"No confundamos el Ministerio de Educación con el Ministerio de los profesores", aseveró.

El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, catalogó como "extremadamente grave las declaraciones que ha realizado el Ministro de Hacienda, en donde a priori está anunciando despido de docentes. Esto no corresponde, porque cada uno de los servicios públicos de educación, ya sean municipales o sean servicios locales de educación, requieren la existencia de un plan anual".

"Esos planes tienen fundamentalmente que basarse en criterios técnico-pedagógicos y no en criterios económicos. Nosotros vamos a tomar distintas acciones legales: administrativas con la Contraloría, por ejemplo, pero también de movilización", enfatizó el dirigente.

Kast critica marcha de la Confech

El Presidente José Antonio Kast criticó los motivos detrás de la marcha estudiantil de ayer, encabezada por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) bajo la consigna "ni un peso menos para la educación".

El Mandatario cuestionó que los estudiantes se movilizaran sin conocer todavía el contenido del proyecto de Presupuesto: "Era una marcha preventiva. Nadie sabía nada (sobre el contenido de la iniciativa) y todos estaban hablando de que (el Gobierno) 'va a terminar con la gratuidad'", fustigó.

"Yo digo: ¿por qué no haber hecho la marcha el lunes, pero con algo serio y responsable, habiendo leído? Cuando escucho los discursos de algunos dirigentes, digo: 'no entendí nada', porque es algo básicamente aprendido", reprochó.

La presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh) y vocera de la Confech, Laura Mlynarz, defendió la convocatoria al señalar que "el Gobierno respondió mintiendo".

"El Presidente de la República dijo: 'nosotros no vamos a recortar en beneficios sociales'. ¿Pero qué vemos en el desglose de la ley de presupuesto 2027? Que a todos los estudiantes que el próximo año pasen a séptimo básico, no van a poder acceder a un computador", cuestionó la dirigente.

"Y ahí es cuando las familias, las mamás y los papás y los abuelos que están en sus casas digan: '¿Por qué se movilizaron ayer?' Nos movilizamos porque defendemos el derecho a la educación", puntualizó.