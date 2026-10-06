Presupuesto: Quiroz proyectó crecimiento de 0,7% para 2026 y justificó solicitud de endeudamiento

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, dio inicio este lunes a la tramitación del Presupuesto ante la Comisión Especial Mixta en el Congreso, instancia en la que proyectó una expansión económica de solo 0,7% para 2026 y defendió una solicitud de endeudamiento público por 25 mil millones de dólares.

Durante su presentación en la sede legislativa, el secretario de Estado delineó las metas macroeconómicas a mediano plazo trazadas por el Ejecutivo, entre las que figuran un crecimiento tendencial del 4%, una tasa de desempleo contenida bajo el 6,5% y un déficit estructural inferior al 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB), con miras a estabilizar la deuda pública bajo el 45% del PIB.

No obstante, debió reconocer ante los parlamentarios que el desempeño del presente ejercicio no logró ajustarse a las estimaciones previas.

"Esperábamos un crecimiento del orden del 2%, sin embargo, no ocurrió. La desaceleración se explica en buena medida por condiciones de entorno, exógenas, muy desfavorables. Con la información disponible, hoy proyectamos que la economía crecerá 0,7% en 2026", afirmó el jefe de la billetera fiscal.

Proyecciones laborales y medidas de recuperación

Pese al menor dinamismo proyectado en el erario, la autoridad económica manifestó confianza en que los indicadores de empleo registrarán un repunte hacia el cierre del periodo anual, sustentado "tanto de las medidas de emergencia que hemos adoptado, como del comienzo de una recuperación económica sostenida".

El ministro Jorge Quiroz presentó el estado de la hacienda pública ante la Comisión Especial Mixta de Presupuestos en el Congreso. (FOTO: ATON)

Según afirmó Quiroz, esto es "resultado del efecto paulatino de la Ley de Reconstrucción y otras medidas de gestión administrativa que son parte de la ejecución del programa económico".

Endeudamiento por 25 mil millones de dólares

La jornada legislativa también estuvo marcada por las consultas sobre el nivel de crédito contemplado en la propuesta fiscal.

Previo a su ingreso a la biblioteca del Congreso, donde sesiona la Comisión Especial Mixta, el ministro fue requerido sobre la solicitud de endeudamiento por 25 mil millones de dólares incluida en el proyecto de ley.

Quiroz respondió a la pasada que buena parte de dicha nueva deuda está destinada al pago de deudas anteriores, argumento con el cual el Ejecutivo busca dar viabilidad financiera a la propuesta presupuestaria durante su debate en el Parlamento.