Comienza la discusión del Presupuesto: Quiroz dispuesto a "perfeccionar, manteniendo la restricción general"

De cara al inicio de la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público 2027, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, afirmó este lunes que el Ejecutivo está abierto a perfeccionar su propuesta en el Congreso, pero exigirá respetar estrictamente la disciplina fiscal.

La iniciativa -cuyos ejes principales fueron explicados por el Presidente José Antonio Kast la semana pasada en cadena nacional- fue publicada esta tarde, con el detalle de su articulado y de sus partidas, y contempla un gasto total neto de 105,8 billones de pesos.

La discusión formal continuará en comisión especial mixta, instancia que este martes recibirá las exposiciones de Quiroz y del director de Presupuestos, José Pablo Gómez, para especificar el estado de los ingresos, el endeudamiento público y el desglose de las partidas sectoriales.

"Estamos en una etapa inicial del proceso, donde se entra a discutir este Presupuesto a nivel de las distintas subcomisiones. Les corresponde a los ministros explicar el presupuesto de cada partida, de cada asignación y les corresponde a los parlamentarios hacer los comentarios y aportes correspondientes", comentó Quiroz.

"En este proceso estamos siempre llanos a escuchar, a perfeccionar todos los temas, pero siempre manteniendo la restricción general", advirtió el jefe de la billetera fiscal.

Bassa: "No nos vengan a mentir"

Uno de los flancos más complejos del erario apunta a la reducción de partidas sociales y el rediseño de programas emblemáticos, entre los que destaca la eliminación de fondos para la continuidad de "Yo elijo mi PC", que ha generado posturas encontradas en el Parlamento.

Desde la coalición de Gobierno, el diputado Fernando Ugarte (Partido Republicano) respaldó la revisión del beneficio argumentando que "el programa ya ha sido sujeto a evaluación no solo el segundo Gobierno de Sebastián Piñera, sino que también el gobierno de Gabriel Boric, y ambos informes dicen que en temas educativos no es un gran aporte".

Por el contrario, desde el Frente Amplio, el diputado Jaime Bassa rechazó enérgicamente la supresión de la entrega de equipos tecnológicos a estudiantes: "Que no me vengan a mentir con las condiciones materiales de vida de la población, porque esa autoridad que está hablando sabe perfectamente bien que su hijo sí tiene computadora, tablet, acceso a tecnología e Internet. No nos vengan a mentir a nosotros con que eso no es necesario y que no genera mejores condiciones para estudiar porque eso es mentira; es mentirle a la población en la cara", fustigó.