Levantamiento del secreto bancario se votará la próxima semana en comisión del Senado

La Comisión de Seguridad del Senado terminará de votar el próximo martes el proyecto que crea el Subsistema de Inteligencia Económica, que forma parte del fast track en materia de seguridad.

En esta iniciativa, que posteriormente pasará a la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta, aún está pendiente el controversial levantamiento del secreto bancario.

En esta línea, el senador José Miguel Insulza (PS), integrante de la Comisión de Hacienda, sostuvo en El Diario de Cooperativa que el secreto bancario "es un dinosaurio que ya no resiste. Nosotros mantenemos una institución que es completamente anacrónica, tiene que modificarse definitivamente".

"Lo que se está planteando es una cosa muy simple, porque hoy día si usted quiere abrir las cuentas bancarias de alguien tiene que pedirle permiso a un juez, y eso es un largo proceso, una demora. Entonces, lo que se está planteando es simplemente alterar el curso de los acontecimientos, diciendo 'mire, ahora se va a decidir por la autoridad tributaria abrir las cuentas' y el señor que no quiere tendrá que reclamar ante el juez y explicarle por qué a él no se la pueden abrir", explicó.

"Me parece que es absolutamente razonable", agregó.

En El Primer Café de Cooperativa, el exministro de Hacienda y exconsejero del Banco Central, Manuel Marfán (PS) puntualizó que "es cierto que debería haber resguardos para que la información recabada no sea pública, para que no se utilice de manera mañosa, pero yo entiendo que el proyecto de ley contiene muchos de esos resguardos; tiene más de 400 páginas. Y entonces la discusión debería centrarse allí".

Marfán fustigó que "siempre la respuesta es 'sí, pero', y el pero es más importante que el sí".

Desde la oposición, Pablo Eguiguren, director de políticas públicas de Libertad y Desarrollo -insituto cercano a la UDI-, ejemplificó que si "uno no confía en su banco que va a mantener su privacidad, tú te cambias de banco. Pero si uno no confía en el Gobierno de turno o el señor del Servicio de Impuestos Internos, no nos podemos cambiar de país, entonces estamos en un problema".

Por lo anterior, aseguró que "avanzar en esto no me parece razonable. Y si queremos perseguir el crimen organizado, hagámoslo, pero hagámoslo tal como se hace para pinchar los teléfonos o para allanar una casa previo a la autorización de un juez. Yo no veo cuál es el problema aquí de que es necesario hacer un cambio".