Derecha acusa "operación orquestada" del Gobierno contra Matthei

Jaime Coloma, miembro del comité político de la UDI, acusó este viernes que el Gobierno lleva a cabo "una operación orquestada" contra la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, por lo que se recurrirá a la Contraloría General de la República ante un presunto "intervencionismo".

La oposición apunta a una minuta enviada por la Secom a los dirigentes oficialistas, en que se pidió reforzar sus intervenciones públicas en materia de derechos humanos, aunque el requerimiento no mencionaba a la exalcaldesa Matthei.

Desde el gremialismo pedirán que se investigue a los ministros de Hacienda, Mario Marcel; Interior, Álvaro Elizalde; Justicia, Jaime Gajardo; Obras Públicas, Jessica López; y a la vocera (s), Aisén Etcheverry.

Este miércoles, el diputado Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, señaló que "es triste que el Presidente de la República con sus ministros, en la mañana, en vez de hacerse la pregunta de cómo mejoramos los problemas de los chilenos, se haga la pregunta de cómo criticamos hoy día a Evelyn Matthei".

"Estamos frente a una operación orquestada"

En el Primer Café de Cooperativa, Coloma afirmó que "estamos frente a una operación orquestada, con ataques concertados y liderados por el segundo piso de La Moneda. Esto de que en la semana seis ministros hayan salido a atacar, de forma clara y con un guión, a la exalcaldesa Evelyn Matthei dice algo claro. El Estado debe tener prescindencia política y aquí no lo tiene, todo es liderado por la Secom".

"Aquí, a mi parecer, lo que pasa es que el Gobierno va a utilizar todas las medidas posibles para que no pase a segunda vuelta, y esto significa atacar constantemente. ¿Por qué? Porque ellos saben que si ella no llega a pasar, vuelven a tener posibilidades de ganar la elección", planteó.

Por lo anterior, Coloma también preguntó al oficialismo: "¿Por qué no atacan a José Antonio Kast (republicanos) ni Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario? Porque no les conviene, saben que si Evelyn Matthei pasa a segunda vuelta prácticamente no tienen ninguna opción".

En la misma línea, Cristián Monckeberg, expresidente de Renovación Nacional (RN), expresó que "yo entiendo que el ministro Álvaro Elizalde (PS) diga que 'yo puedo defenderme si atacan al Gobierno', pero cosa distinta es que repartan una minuta con argumentos políticos -de todo tipo- respecto de un comentario que hizo Evelyn Matthei en torno al Golpe de Estado, porque en eso se inmiscuyen en un debate -con minutas orquestadas- para poder influir en el resultado de las elecciones de final de año".

"El Gobierno se equivoca y la Contraloría ha sido clara en esto, en que yo no me puedo meter. Se están inmiscuyendo en que la candidata dijo o no un tema y le dan instrucciones comunicacionales a todo su Gobierno para que actúe en contra de la candidata. Están usando recursos públicos y gente para inmiscuirse en la campaña, eso no corresponde y hay que corregirlo pronto", puntualizó otrora ministro de Desarrollo Social.

"Por ningún motivo vamos a tolerar 'inliberalidades'"

Nicolás Eyzaguirre (PPD), exministro de Hacienda, aseguró que "la democracia liberal está tacada en todas partes del mundo", por lo que "este es el momento de afirmar nuestra convicción democrática y no de entrar en un debate justificativo de algo que ocurrió hace 50 años, y en lo que, por lo menos, la mitad del país considera que fue una violacion aberrante a la constitución y las leyes".

"Todos los demócratas que estamos por democracia liberal tendríamos que reafirmar el que cualquier futuro de Chile pase por reafirmar la democracia liiberal y no por cuestionarla; comprometernos en que, por ningún motivo, vamos a tolerar 'inliberalidades', vengan de donde vengan", indicó.

Por su parte, el senador Juan Ignacio Latorre, expresidente del Frente Amplio (FA), manifestó que "las declaraciones (de Evelyn Matthei) sobre el Golpe de Estado y las muertes inevitables me parece que fue tan grave y generó tal conmoción en el país. Retroceder a prácticamente el debate que había en Chile a comienzo de los 90', con declaraciones negacionistas, me parece que es muy grave y, en ese sentido, tiene todo el derecho de salir el Gobierno a responder".

Gobierno: "Tenemos muy claras nuestras funciones"

La vocera (s) de Gobierno, Aisén Etcheverry, respondió a los cuestionamientos de la UDI y sostuvo que "hay que ser muy clara: Una de las responsabilidades importantes del Gobierno es transmitir información veraz basada en datos y en evidencia a la ciudadanía".

"Y eso pasa cuando se hacen declaraciones que se fundamentan en hechos que no son ciertos, o que pueden desinformar, parte de nuestra obligación es aclarar esos aspectos, eso es lo que hemos hecho y seguiremos haciendo como Gobierno", indicó.

Asimismo, la ministra enfatizó que "los parlamentarios están en su derecho a ejercer las acciones que a ellos les correspondan. Nosotros tenemos muy claras nuestras funciones y obligaciones, y como todos los actores públicos estamos siempre sujetos a escrutinios e investigaciones en las que colaboramos, pero sin desviar la atención de lo importante".