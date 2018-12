Diputado Urrutia se burló de colega mapuche por hablar en mapudungún

Una nueva polémica envuelve al diputado UDI Ignacio Urrutia, quien se burló de la exposición en mapudungún de su par Emilia Nuyado (PS), al inicio de la interpelación en la Cámara al ministro Andrés Chadwick.

El titular de Interior fue interrogado en la Cámara de Diputados respecto a las responsabilidades políticas en la muerte del comunero mapuche Camilo Catrillanca.

Al momento de empezar a preguntar, la diputada mapuche hizo una larga alocución en el idioma originario, lo que provocó algunas risas desde un sector del hemiciclo.

Según el diario La Tercera, Urrutia ironizó en voz alta ante las palabras de la parlamentaria: "¿Está hablando en inglés?".

"Racista y clasista"

Finalizada la interpelación, la diputada Nuyado fue consultada por las burlas y manifestó: "No tengo palabras para decirle a él en este minuto. Es una persona que generalmente violenta a los derechos humanos, es una persona racista y clasista".

Los dichos también fueron condenados por el jefe de la bancada de diputados gremialistas, Javier Macaya: "No lo escuché. Si fue así, me parece que no corresponde. Lo condeno completamente".

Esta no es la primera polémica que generan las palabras de Urrutia quien previamente ha llamado "terroristas" a las víctimas de tortura, por lo que fue sancionado con parte de su dieta parlamentaria.

Además, previamente, insultó al ex Presidente Salvador Allende y mandó "al infierno" a quienes aprobaban el aborto.