Jaime Bellolio: Jacqueline van Rysselberghe no me dirige la palabra

El diputado UDI Jaime Bellolio negó estar teniendo cualquier clase de acercamiento con la reelecta timonel Jacqueline van Rysselberghe, a quien enfrentó por la presidencia del partido hace dos años.

Bellolio desmintió las declaraciones de la senadora a El Mercurio, cuando, consultada por si había realizado gestiones para retener a Bellolio en las filas gremialistas, respondió: "He tratado".

El legislador -quien lidera la disidencia interna a JVR- da su versión este lunes en La Segunda: "Me sorprendió mucho su respuesta".

"Una cosa es que quiera ser como Evita y otra es que evite decir la verdad, ya que no sólo no me dirige la palabra, sino que ha renovado el ánimo revanchista de los últimos dos años, empujando hacia fuera del partido a quienes tenemos la vista en el futuro", sostuvo Bellolio, que lleva tiempo amenazando con renunciar al partido.