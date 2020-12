Violencia criminal remece el debate político: Actores se endosan culpas

Una serie de balaceras, incluyendo la que dejó una víctima fatal y cuatro heridos en Maipú, han causado enfrentamientos entre los actores políticos del país, incluyendo al Presidente Piñera, al Congreso y a los alcaldes, quienes cuestionan la falta de prevención de este tipo de hechos y de mayores penas efectivas ante estos delitos.

En una actividad realizada en la tarde de este miércoles, el Presidente Sebastián Piñera anunció una ley para tipificar las asociaciones ilícitas, recalcando que "nuestro Gobierno está plena y absolutamente comprometido con llevar más tranquilidad, más paz, más seguridad a todos los hogares y familias chilenas, pero quiero decirle también al Congreso y se lo he pedido muchas veces, pero esta vez quiero preguntarle, ¿Qué más tiene que ocurrir para que el Congreso apure de una vez por todas la agenda de seguridad?, que lleva años en el Congreso".

"Necesitamos, tanto como el aire que respiramos, mejores herramientas, mejores instrumentos para combatir la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado", añadió.

Desde el Congreso, el senador José Miguel Insulza (PS) respondió que "la Ley de Armas la están debiendo ellos y en segundo lugar, este es un tema de inteligencia e investigación policial. No es un tema de que si le damos 25 o 30 años más de cárcel a una persona, no es ese el punto, el punto es que no sabemos de dónde vienen las armas".

"El punto es que los narcotraficantes hacen lo que les da la gana, el punto es que los delincuentes salgan en libertad cuando no deben salir, ese es el punto. Por favor, no hagamos política con esto, es muy dramático y muy terrible. El país está lleno de armas y seguimos haciendo política con eso, por favor", aseveró.

A nivel municipal, el alcalde de Puente Alto, Germán Codina (RN) manifestó que "no hemos visto avances concretos en muchas de las cosas que a nosotros nos interesa se puedan solucionar rápidamente. Junto con distribuir la dotación policial de forma más equitativa entre las comunas, en algunos espacios se siente que el Estado de Derecho es casi inexistente".

La alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro (DC), comentó que "nos estamos acostumbrando a que esto sea un hecho mediático y que no se haga nada. ¿Qué estamos esperando? Esas cosas le importan a la gente, el marcaje de las municiones, vamos a encontrar a esta persona que disparó. A mí me da lo mismo que sea un ajuste de cuentas, son personas".

Mientras tanto, la analista y académica de la Usach, Lucia Dammert, planteó que "es bien fácil sacarse el problema con un tema de leyes, creo que acá lo que necesitamos es otro tipo de acciones también. De partida, mejores niveles de control en temas de tráfico de armas, mejores niveles de inteligencia policial para enfrentar a los grupos organizados más fuertes, limitación de la venta de municiones, un mejor registro del sistema de las armas, un registro único, que incluya las armas de militares y policías".

Tensa reunión en Maipú

Durante la mañana, la alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga (Ind), sostuvo una tensa reunión con un grupo de autoridades como el ministro del Interior, Rodrigo Delgado y la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell.

Tras el encuentro, la autoridad comunal planteó que esta situación "se viene arrastrando hace bastante tiempo, la diferencia es que fue en un lugar público, transitado, a plena luz de día y es impactante que se vulnere la seguridad de todos en un incidente así y es por eso que hoy día hay una mesa, que yo estoy segura que se va a planificar, se tomaron decisiones y que sea permanente".

"Cuando pasan este tipo de cosas se activa todo, pero nos tenemos que activar constantemente y para eso hay que unirse y planificarse, y este es el resultado que comienza hoy día desde esta mesa de trabajo que esperemos entregue la seguridad necesaria a nuestra comunidad", añadió.

Junto a esto, se dio a conocer una nueva hipótesis del hecho, que involucra a integrantes de una banda delictual de la Villa San Luis de la comuna, quienes ya han protagonizado incidentes similares en ocasiones anteriores.

Geraldina, hermana de la víctima, relató que "nosotros ibamos caminando y sentimos una ventolera, como una ráfaga extraña, porque toda la gente empezó a gritar 'balacera, balacera' y a mi hermana yo le digo 'tirémonos al suelo', ella me dice que le llegó un tiro. Nos tiramos al suelo y yo veo que tiene un orificio y de ahí mi hermana no reaccionó, solo se quedó ahí. En una camioneta la llevamos a la posta y falleció".

Desde el Hospital El Carmen de Maipú confirmaron el ingreso de cuatro pacientes heridos al recinto, dos de los cuales se encuentran en estado grave tras ser intervenidos.