"Pensar y trabajar por un Chile más justo": El mensaje navideño del Presidente Boric

Publicado: | Fuente: Presidencia
El Presidente Gabriel Boric entregó este miércoles un emotivo mensaje navideño, en el que compartió sus reflexiones de cara al cierre de año e hizo un llamado a la unidad nacional por sobre las discrepancias políticas.

"Siempre es un buen momento para pensar y trabajar por un Chile más justo, más cohesionado, un Chile en donde independiente de nuestras legítimas diferencias nos queramos un poquito más, nos valoremos un poquito más y estemos orgullosos de lo que hemos construido y de a dónde podemos llegar", expresó el Mandatario.

