El Presidente Gabriel Boric asistió la tarde de este viernes hasta el velorio de Paul Valenzuela, bombero que falleció el jueves mientras combatía un incendio que se registró en un cité de Santiago.

Valenzuela, de 36 años, era ayudante primero de la Sexta Compañía "Salvadores y guardia de propiedad" del cuerpo de Bomberos de Santiago y desde 2017 pertenecía a la institución como voluntario.

