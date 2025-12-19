Presidente Boric asistió a velorio de bombero fallecido en incendio
Publicado:
Fotos Destacadas
Lucas Cepeda mostró sus románticas vacaciones con Steffi Elizondo
Plan Antievasión: No pago del transporte público cayó 9,3%
PSG alzó el título de la Copa Intercontinental a costa de Flamengo en Catar
Fotos Recientes
Presidente Boric asistió a velorio de bombero fallecido en incendio
Martina Weil y Martín Vidaurre fueron los más aplaudidos en la Gala Olímpica
Arsenal, Udinese, Colo Colo y la Roja: Los saludos a Alexis en su cumpleaños
El Presidente Gabriel Boric asistió la tarde de este viernes hasta el velorio de Paul Valenzuela, bombero que falleció el jueves mientras combatía un incendio que se registró en un cité de Santiago.
Valenzuela, de 36 años, era ayudante primero de la Sexta Compañía "Salvadores y guardia de propiedad" del cuerpo de Bomberos de Santiago y desde 2017 pertenecía a la institución como voluntario.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados