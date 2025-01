Boric: La reforma se suma a la historia de leyes de progreso en seguridad social

Tras haberse aprobado la reforma previsional en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, el Presidente Gabriel Boric se dirigió al país mediante una cadena nacional en la que destacó la adición de una "nueva pieza a la arquitectura" de protección social.

"El Congreso Nacional acaba de aprobar una reforma histórica al sistema de pensiones. Gracias a ella 2.800.000 personas mayores, abuelas, abuelos, madres, padres, trabajadores y trabajadoras de toda una vida verán aumentadas sus pensiones", destacó el Mandatario.

En esa línea, señaló que "es un imperativo ético y un acto de justicia, de profundo y respeto por nuestra gente, que responde a lo que sin lugar a dudas es una de las deudas más grandes que arrastra nuestro país".

Asimismo, destacó que la reforma "corrige la discriminación injusta que han sufrido" las mujeres en materia previsional. "Hemos dado un nuevo paso a un trato justo para ustedes, para una sociedad donde hombres y mujeres realmente tengamos los mismos derechos. Esta reforma tiene rostro de mujer", sostuvo.

Por otro lado, el Jefe de Estado recordó los avances en la materia de gobiernos anteriores, como los de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera. "No estamos partiendo de cero. Piedra sobre piedra, generación tras generación, construimos un Chile más justo", aclaró.

"Las primeras leyes de protección social en nuestro país se remontan a inicios del Siglo XX, gracias a las luchas obreras, como son la ley de la silla, el seguro obrero o el descanso dominical, que se hicieron pensando en las necesidades del país y su gente. El mismo camino siguieron recientemente el seguro de cesantía, la creación del GES, el pilar solidario, la PGU, las 40 horas", precisó.

Por ello, aseveró, "hoy, con esta reforma de pensiones, hemos agregado una nueva pieza a la arquitectura de la seguridad social de Chile. ¿Qué es lo que significa en concreto? Estamos construyendo un Chile de más justicia, más respecto. Un Chile que quiere más y se quiere más".

"Desde hace casi dos décadas, 20 años, cuatro gobiernos, se venía intentando sin éxito cambiar nuestros sistema previsional. Lo que parecía imposible, y no fueron pocos los que nos invitaron a abandonar en el camino, pero hoy es una realidad", enfatizó.

"Esta reforma introduce cambios importantes a la industria de las AFP"

El Presidente Boric destacó que "está reforma introduce cambios importantes a la industria de las AFP -que presionaron mucho para que esta no viera la luz-, para que esta industria sea más eficiente y esté orientada al bienestar de las personas más que al negocio de unos pocos".

"Quiero destacar que esta reforma resguarda la sostenibilidad fiscal e institucional, con una gradualidad en línea con los recursos disponibles y acogiendo las observaciones que nos hicieran destacados economistas", puntualizó.

En ese sentido, reconoció que no fue el proyecto original que presentó el Ejecutivo y no todo lo que querían, pero "como Gobierno y Presidente de la República, he decidido privilegiar el acuerdo por sobre la lógica del todo o nada".

Dado lo anterior, también agradeció el acuerdo de las diversas fuerzas políticas del Congreso, en especial a la oposición. "Sé que no fue fácil y valoro profundamente el coraje de resistir duras presiones, y también el haber decidido y acompañarnos a abandonar la lógica del todo o nada poniendo por delante a la gente de Chile", sostuvo.

"Todos quienes concurrieron a este acuerdo tuvieron que ceder, lo que demuestra un profundo sentido de responsabilidad con la patria que engrandece a todos quienes lo hicieron posible", reflexionó.