El Presidente Gabriel Boric respondió a la propuesta de la convencional Marcela Cubillos de analizar la duración de su periodo presidencial, asegurando que no busca aferrarse al poder "a cualquier costo".

La postura de Cubillos se dio a conocer este martes en la Comisión de Sistema Político, donde aseguró que se debe tratar este tema ya que en el borrador de la nueva Carta Magna se cambiaron en su totalidad las atribuciones del Presidente de la República.

En conversación con Radio Polar, el Mandatario aseveró que "yo no tengo ningún problema, eso lo van a discutir en las normas transitorias. Yo no vine acá a aferrarme al poder a cualquier costo, a mí lo que me interesa es que este proceso de cambios salga bien".

"Eso lo definirán los constituyentes en las normas transitorias, pero creo innecesario caer en provocaciones de ese tipo, que solamente buscan levantar polémica y subirle la voz a los aspectos de desencuentro", añadió.