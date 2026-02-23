Síguenos:
Síguenos
Tópicos: País | Presidente Boric

Boric se reunió con el próximo comandante en jefe del Ejército

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa
El Presidente Gabriel Boric junto a la ministra de Defensa, Adriana Delpiano, se reunieron con el actual comandante en jefe del Ejército, el general Javier Iturriaga, y con su sucesor en el cargo, el general de división Pedro Varela.

"Trabajamos para un traspaso de mando impecable en esta institución al servicio de las chilenas y chilenos", escribió el Mandatario en redes sociales sobre el encuentro.

En noviembre de 2025, el Mandatario designó a Varela para asumir el cargo de comandante en jefe del Ejército, lo que se concretará el próximo 9 de marzo.

