General Pedro Varela será el próximo comandante en jefe del Ejército

El Gobierno informó que el Presidente Gabriel Boric designó este lunes al general de División Pedro Raúl Varela Sabando como próximo comandante en jefe del Ejército.

Varela asumirá el mando de la institución castrense en marzo de 2026, en reemplazo del general Javier Iturriaga, designado en noviembre de 2021 por Sebastián Piñera, pese a la relativa controversia pública que surgió entre ambos en los días del estallido, a propósito de la "guerra contra un enemigo poderoso e implacable".

Boric y la ministra de Defensa, Adriana Delpiano, recibieron esta jornada en el Palacio de La Moneda a los generales Iturriaga y Varela.

A través de su cuenta en Twitter, el Mandatario agradeció a Iturriaga "por las labores realizadas en estos cuatro años", y dijo estar convencido de que Varela "estará a la altura de tan importante responsabilidad".

He designado al General de División Pedro Varela como próximo Comandante en Jefe del @Ejercito_Chile, tras el cumplimiento del período del General Javier Iturriaga, a quien agradezco por las labores realizadas en estos cuatro años.



Mucho éxito al General Varela, quien estará a… pic.twitter.com/U6217HuPHc — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) November 10, 2025

Currículum

Pedro Varela Sabando nació en Chiguayante, Región del Biobío, en 1968.

Ingresó a la Escuela Militar en 1986, y se graduó con grado de alférez en diciembre de 1988, en el Arma de Caballería Blindada.

"Posee la especialidad primaria de Estado Mayor y las especialidades

secundarias de Comandos, Paracaidista Básico Militar, Inteligencia Militar, Profesor Militar de Escuela y Academia. (Además) es licenciado en Ciencias Militares y Magíster en Planificación y Gestión Estratégica de la Academia de Guerra del Ejército", detalló la Presidencia de la República en un comunicado.

"En 2020, como General de Brigada de la Dirección de Inteligencia del Ejército, impulsó el desarrollo de capacidades militares de ciberdefensa. En 2023, ejerció como Comandante del Comando Conjunto Norte, unidad dependiente del Estado Mayor Conjunto que tiene la responsabilidad de preparar, entrenar y emplear las fuerzas militares", continúa la nota oficial.

A la fecha, el general Varela se desempeña como comandante de Operaciones Terrestres, cargo que asumió en 2024, y tiene bajo su responsabilidad "planificar y dirigir el alistamiento operacional de la Fuerza Terrestre", indicó el Ejecutivo.