Boric: "Vamos a dar un giro de timón respecto a la lógica neoliberal del sálvese quien pueda"

El Presidente electo, Gabriel Boric, aseguró que en su Gobierno buscarán dar un "giro de timón" respecto a la "lógica neoliberal del sálvense quien pueda".

Este viernes el Mandatario dio a conocer quiénes integrarán su primer gabinete desde el 11 de marzo. Catorce mujeres y diez hombres liderarán las carteras, incluyendo a los ex dirigentes estudiantiles Giorgio Jackson, Camila Vallejo y Nicolás Grau.

En entrevista con la BBC, aseguró que su mandatato representará "una energía generacional de transformación que ha aprendido en el camino a valorar la historia que nos constituye".

"Representamos aire fresco, juventud, novedad, pero con conciencia del encadenamiento histórico de los procesos. Representamos también que el statu quo o el conservadurismo es lo que peor le puede venir a Chile en estos momentos", agregó Boric, enfatizando que "en un momento en que el mundo cambia vertiginosamente, Chile también tiene que cambiar y adaptarse. Representamos la fuerza de una época".

"A lo que nosotros aspiramos es a poder construir una sociedad colaborativa, en donde parte de sus integrantes no queden abandonados ni discriminados por las condiciones de vida que les haya tocado vivir, y en donde además el Estado sea capaz de garantizar derechos sociales de manera universal sin importar el lugar donde se nace, la etnia de la que se proviene o el color de la piel. Y eso requiere reformas estructurales", enfatizó el Mandatario.

"Sabemos que estas cosas no se logran de la noche a la mañana, sabemos que seguramente nuestro gobierno va a construir sobre lo que se ha construido en Chile en los últimos 30 años -explicó- pero además vamos a tener un giro de timón respecto a la lógica neoliberal del sálvese quien pueda en la sociedad, que es algo con lo que tenemos que terminar".

"No podemos pasar del 'no lo vimos venir' al 'aquí no ha pasado nada'. En Chile sigue existiendo un profundo malestar que no ha sido resuelto en términos sociales todavía. Hay mucha precariedad", enfatizó.

¿EXPECTATIVAS DE SU MANDATO?

Consultado sobre sus expectativas, Gabriel Boric señaló que espera "que al final de nuestro mandato tengamos un Chile que se encuentre, donde colaboremos más que compitamos".

"(Espero) un Chile que se escuche, y por sobre todo un Chile más justo en el sentido de que las tremendas desigualdades que hoy marcan a fuego el lugar de origen y el lugar de muerte vayan diluyéndose en función de la trayectoria vital y las posibilidades que tenga cada persona. Y que esas posibilidades sean cada vez más igualitarias", recalcó el Presidente electo.

"Yo estoy dispuesto a conversar mucho y me importa más llegar a puerto que solamente seguir el camino que me he trazado en un comienzo", aseguró Boric: "Nosotros tenemos una hoja de ruta, pero si nos encontramos con que hay un precipicio en el camino, vamos a buscar la forma de vadearlo, aunque eso haga que el camino sea un poco más largo".

Asimismo, el Mandatario sostuvo que le "hace más sentido la idea de ser ponderado que moderado. Hay algunos fanáticos de la moderación que terminan no moviéndose nada y esos fanáticos le han hecho un daño profundo al país. Porque en su miedo atávico de cambio, terminaron haciendo reventar la olla a presión".

"LA ÉLITE ESTÁ MUY ENSIMISMADA"

En tanto, Boric indicó que "parte de la élite está muy ensimismada, sigue siendo muy endogámica", lo que se explica en que "como han vivido tanto tiempo en una posición de privilegio, cualquier cambio les genera la incertidumbre que la mayoría de los chilenos vive en el día a día. Y eso genera rechazo. Un rechazo un poco atávico".

"Espero por un lado que las élites dejen de tenernos miedo. No espero que estén de acuerdo conmigo, pero sí que dejen de tenernos miedo", sentenció el Presidente electo.