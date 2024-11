Denuncia contra Boric: Abogado siembra más dudas y PS advierte que "huele a tongo"

El Partido Republicano descartó tener algún vínculo con la denuncia de acoso sexual en contra del Presidente Gabriel Boric, luego de que se conociera que el abogado que acompañó a la denunciante es militante de la colectividad.

Jaime García Bozzo, expareja de la denunciante y quien inicialmente se declaró como "asesor" de la mujer en la causa, conversó esta mañana con CHV donde descartó que la denuncia "tenga que ver con eso (su militancia en el Partido Republicano), yo no soy el denunciante. Esta denuncia nunca fue la intención hacerla pública, esto hasta el día de ayer era una denuncia que estaba con la intención que fuese privada".

García, además, dijo que sólo se enteró en la audiencia -que se realizó a través de Zoom- que la denuncia apuntaba al Mandatario: "Yo me entero de esto en la entrevista con la fiscal de Magallanes, antes no".

En un confuso relato, el abogado dijo que "no hablé en esa entrevista (con la Fiscalía) y, por mi calidad de abogado, estaba habilitado para estar en esa audiencia, pero no tengo calidad procesal de querellante ni de asesor. Ella estaba nerviosa y me pide que la acompañe, así yo me entero de esto".

"No sé si esta denuncia va a prosperar o si va a avanzar, pero lo único que yo conozco es que luego de esta denuncia escrita se hace esta entrevista y yo no conozco más del caso", añadió a Contigo en la Mañana.

Así, ante un posible vínculo de Republicanos con la denuncia, García enfatizó que "es un poco tendencioso que eso dé lugar a que yo haya sido como maquineado porque yo soy de un partido diferente al Gobierno o algo así. Encuentro que es too much (demasiado) el link (vínculo). Descarto absolutamente eso, yo no soy el denunciante".

PS: "Huele a un tongo"

El jefe de bancada de los diputados PS, Daniel Melo, declaró este miércoles que "no todo vale en política y, por lo tanto, esperamos que ellos mismos, el Partido Republicano, su militante, el abogado de la persona que hace esta denuncia, responda, que dé la cara".

"No podemos seguir horadando la legitimidad de las instituciones democráticas y, en ese sentido, la figura presidencial es muy relevante, no nos cabe duda", sostuvo.

Su correligionario Daniel Manouchehri dijo que "la denuncia en contra del Presidente huele mal. Este es un caso en donde aparece una denunciante diciendo que hace 10 años se le perdió un pendrive y ¡oh! ella acusa que ese pendrive que se perdió lo habría hecho el Presidente de la República y aparece un abogado del Partido Republicano acompañándola. Esto, la verdad es que huele a un tongo".

"Nosotros creemos que acá es extremadamente grave lo que está pasando y nosotros quisiéramos que el Partido Republicano y el señor Kast respondan: ¿Sabían ellos de esta denuncia? ¿Cuándo se enteraron de esta denuncia? ¿Por qué han utilizado esta denuncia? ¿Cuál es su contacto y su relación con este abogado, que además resulta que era la expareja?", aseveró.

El también socialista Marcos Ilabaca reafirmó que "vemos con preocupación que este tipo de acciones judiciales, que se interponen en nuestros tribunales, carecen de sustento. Es bastante débil".

"Creo que no podemos utilizar este tipo de triquiñuelas en busca de dañar la imagen presidencial", de modo que "esperaría a ver cómo avanza el resultado de la investigación que lleva el Ministerio Público, y que se aclare rápidamente".

El Partido Republicano debe aclarar el rol que jugó y juega uno de sus militantes en la denuncia contra el Presidente @GabrielBoric…esto podría ser una burda manipulación y montaje… — Ricardo Lagos Weber (@lagosweber) November 27, 2024

El senador del PPD Ricardo Lagos Weber, en tanto, pidió a los republicanos "aclarar el rol que jugó y juega uno de sus militantes en la denuncia contra el Presidente Boric... Esto podría ser una burda manipulación y montaje".

Republicanos: "Teorías conspirativas"

Ante las críticas y cuestionamientos, el presidente del Partido Republicado Arturo Squella respondió al parlamentario Lagos Weber a través de X y descartó la conexión.

"Ricardo, lamento que una persona aparentemente seria, haga eco de teorías conspirativas. Como partido nos enteramos, al igual que todo Chile, de la denuncia el lunes en la noche, por la decisión del gobierno de hacerla pública", afirmó.

Asimismo, atacó con que "nuestro foco de evidente relevancia pública, ha estado exclusivamente en el hecho de ocultar la información durante 2 meses y en la influencia que pudo tener en el mismo presidente, para mantener a tu compañero de partido Manuel Monsalve como subsecretario".

De todas formas, el abogado reparó en que "frente al contenido de la denuncia nos hemos mantenido escépticos y con los antecedentes que se tienen hasta la fecha, no parece verosímil".

Ricardo, lamento que una persona aparentemente seria, haga eco de teorías conspirativas. Como Partido nos enteramos, al igual que todo Chile, de la denuncia el lunes en la noche, por la decisión del gobierno de hacerla pública.



Nuestro foco de evidente relevancia pública, ha… — Arturo Squella 🇨🇱 (@arturo_squella) November 27, 2024

Por su parte, el diputado UDI Juan Manuel Fuenzalida fustigó que "el Gobierno, a través de la ministra (vocera, Camila) Vallejo, ya está sobrepasando las atribuciones propias del Ejecutivo", advirtiendo que "no puede pretender seguir interviniendo en un poder del Estado, como es el Poder Judicial".

"Sus declaraciones respecto de que una denuncia puede ser infundada, falsa, etcétera, son de competencia exclusiva del Poder Judicial", enfatizó.