Exjefa de prensa del Presidente Boric: Hubiese preferido no llevar el caso audios a La Moneda

La exjefa de prensa del Presidente Gabriel Boric, la periodista Tatiana Klima, abordó la comentada reacción que tuvo en el mundo político las declaraciones del Mandatario contra el influyente abogado y hoy imputado por corrupción Luis Hermosilla, afirmando que habría sido recomendable no llevar el tema hasta el Gobierno.

La polémica se generó luego que el penalista fuera formalizado y quedara sujeto a la máxima medida cautelar, lo que fue celebrado por Boric, quien aseguró que acababan "de enviar a la cárcel en prisión preventiva a un señor que se creía todopoderoso, al señor Hermosilla".

Pese a que sus dichos fueron cuestionados transversalmente en el mundo político, el jefe de Gobierno reafirmó posteriormente su opinión, aunque en esa oportunidad morigeró los términos y explicó se alegraba de que "una persona que se creía poderosa enfrente a la Justicia como cualquier otra persona".

En entrevista publicada este sábado por el diario El Mercurio, Klima abordó esta situación y afirmó que "la cuña de Hermosilla tiene dos puntos", uno de ellos positivo, porque Boric "tiene el derecho de referirse a un caso tan emblemático como lo va a ser, seguramente, porque este será un Caval, un Soquimich".

"Ahora, claro, tú me preguntas, hubiese preferido no llevarlo (el caso audios) a La Moneda", advirtió la otrora jefa de prensa del Mandatario, detallando que con ese tipo de declaraciones "tienes una semana al Gobierno hablando de un tema del que no debería estar hablando".

Asimismo, al ser consultada sobre si este tema le puede "explotar en la cara" al Ejecutivo, afirmó que "claro que hay un riesgo", dado que "cuando no sabes lo que viene, siempre puedes quedar atrapado de lo que digas".

"Yo era jefa de prensa de Nicolás Eyzaguirre cuando pasó lo de las platas de Soquimich, y claro, memorable entrevista que se hizo en Canal 13 con el exministro Peñailillo, donde tuvo que reconocer que sí tenía boletas y hasta ahí llegamos (...)", recordó Klima.

También afirmó que otro buen ejemplo es lo que pasó con los convenios, "porque efectivamente parecía un caso aislado, y se reaccionó, pero se debió haber revisado todo antes de reaccionar".