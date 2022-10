Gabriel Boric: "Los saqueos son delincuencia pura y dura"

"No son protesta ni reivindicación social y no los vamos a tolerar", dijo el Mandatario, que aseguró que "la lucha por recuperar la seguridad no es una cuestión ideológica, sino, para muchos, de supervivencia".

"Hemos entendido, como Gobierno, que atender las urgencias inmediatas de la ciudadanía es condición habilitante para todo lo demás, y tenemos absolutamente claro que la principal preocupación de los chilenos es la delincuencia", enfatizó.

Aunque lamentó el "terrible caso" de dos carabineros detenidos tras robar una camioneta en Curanilahue, aseguró que éstos "no representan a la institución" ni a sus 60 mil funcionarios, "que se descrestan velando por la seguridad, arriesgando su vida, desde Visviri hasta Puerto Toro".