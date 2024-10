Gobierno busca que ley de "permisología" sea despachada antes del receso legislativo

El Presidente Gabriel Boric participó este miércoles en el Encuentro Nacional de Agricultura (Enagro) 2024, donde destacó el tono positivo de la instancia y los resultados favorables en materia de exportación y economía.

La ceremonia, realizada en el Centro de Eventos Metropolitan Santiago, inició con un discurso de casi 35 minutos del presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Antonio Walker, en la que valoró los resultados positivos en materia económica, una tasa de interés e inflación más controlada, mayor crecimiento y un precio del dólar estable y competitivo.

"Somos muy optimistas respecto de la actual temporada 24-25. Proyectamos un crecimiento del PIB agrícola del 2,4%, lo que es bajo, pero una primera señal de que estamos dejando atrás el año de contracción. En este repunte ha sido clave el buen desempeño de las frutas, de los lácteos y de la agroindustria", sostuvo Walker.

Por su parte, el Jefe de Estado destacó el tono positivo de la instancia y se refirió a los resultados favorables en materia de exportaciones, como decerezas, uvas de mesa y vinos. Asimismo, habló de la importancia de la confianza pese a las diferencias entre los sectores públicos y privado.

En ese sentido, apuntó a que "el año pasado se decía que este año Chile iba a crecer, con suerte, al 1,5%. Vamos a crecer al 2,7%. Podríamos más, evidentemente nos gustaría más, pero vamos a crecer significativamente más de lo que se había proyectado por parte de destacados economistas y los diarios afines".

"Se equivocaron. Por supuesto, no reconocen que se equivocaron, no importa. No se trata de eso, pero noten que podemos superar los pronósticos agoreros. Hay brotes verdes en cuanto al crecimiento y tenemos buenas razones para mirar el futuro con optimismo", aseveró el Jefe de Estado.

Asimismo, destacó el análisis de la agencia Standard & Poor's que revisó la perspectiva para la calificación de deuda de Chile de "negativa" a "estable".

Pidió despachar ley de "permisología" antes de receso legislativo

Por otro lado, el Presidente Boric se refirió al proyecto de permisología, que busca disminuir el tiempo para la tramitación de permisos para proyectos que no son parte del Sistema de Evaluación Ambiental (SEA), que pasó al Senado a comienzo de octubre y espera que sea aprobado en enero.

"Al ministro (de Economía) Nicolás Grau le pusimos como meta, y él se comprometió, en sacar adelante el proyecto de racionalización y disminución de los plazos de los permisos, que logamos aprobarlo de manera casi unánime en la Cámara de Diputados", dijo el Presidente.

En ese sentido, el Mandatario apuntó a la Cámara Alta que "nuestro objetivo, y lo digo públicamente para que nos ayuden en este, es sacar esta ley y despacharla en enero, antes del receso legislativo de febrero. Hay un alto grado de acuerdo y le pido a la Comisión de Economía del Senador que nos comprometamos, que le va a hacer bien a Chile".

Por otro lado, en materia de seguridad, el Presidente Boric lamentó el tiempo perdido en la acusación constitucional contra la ministra del Interior, Carolina Tohá.