IFE Laboral extendido: Marcel dio por cerrado el impasse entre Gobierno entrante y saliente

Tras sostener este martes su segunda y última reunión con el actual titular de la cartera, Rodrigo Cerda, el ministro de Hacienda entrante, Mario Marcel, dio por superado el impasse que hubo en la primera cita bilateral, cuando cuestionó la forma en la que el actual Gobierno había anunciado la extensión del IFE laboral para encarar la pandemia del Covid-19.

"El tema nuestro respecto del IFE Laboral fue pedir que no hubiera medidas sorpresivas que comprometieran recursos públicos y, más allá de los comentarios que se hicieron, lo que hemos constatado es que, una semana más tarde, no hemos tenido sorpresas. En ese sentido, estamos tranquilos", manifestó el ex presidente del Banco Central durante un encuentro con la prensa a la salida del encuentro esta tarde.

🔵Futuro Ministro Marcel da por superada polémica con Ministro Rodrigo Cerda por Ife Laboral: "dijimos lo que teníamos que decir y afortunadamente lo que pedimos se cumplió".



Ambas autoridades sostuvieron última reunión previo al cambio de mando. @Cooperativa pic.twitter.com/XXvByA9cha — Felipe Gallegos (@FelipeGallegos7) March 1, 2022

Junto con Cerda y Marcel, en la reunión de hoy también estuvieron presentes los subsecretarios salientes y entrante, Alejandro Weber y Claudia Sanhueza, respectivamente; y la directora de presupuesto actual, Cristina Torres, y la del próximo Ejecutivo, Javiera Martínez.

En esta cita se revisó el escenario macroeconómico y fiscal previsto en el Informe de Finanzas Públicas del cuarto trimestre. En especial, se abordaron las proyecciones de crecimiento que hoy están en 3,5 por ciento y las perspectivas de holguras fiscales y la trayectoria del déficit fiscal.

Además, se analizó el Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec), que tras anotar en 2021 su mayor crecimiento histórico, empezó a dar señales de enfriamiento: en enero se expandió menos de lo previsto y anotó su segunda caída intermensual consecutiva, reveló este martes el Banco Central.

"Quizás lo más interesante, mirando los últimos datos, es que la economía está evolucionando de una manera bastante próxima a lo que se esperaba", declaró Marcel.

En ese sentido, el futuro jefe de la billetera fiscal señaló que "el Imacec de enero muestra una actividad que en términos de velocidad se desacelera en el margen, pero donde además hay una cierta recomposición en sectores que estaban muy acelerados, como el comercio, que ha ido desacelerando, reflejando el hecho de que probablemente el consumo se va desacelerando; y, al mismo tiempo, el sector de servicios sigue muy dinámico, que significa también que va recuperando terreno".

Según Marcel, se ve "una evolución que es bastante consistente con una economía que se va normalizando, que tiene que ir reduciendo las presiones inflacionaria, que tiene que ir bajando un poco la temperatura después de un periodo de recalentamiento, y lo está haciendo de una manera que no va a provocar perjuicios, por así decirlo, a la población".

Con todo lo anterior, afirmó que los objetivos fijados por el próximo Gobierno en lo económico "se mantienen".

GUERRA EN UCRANIA

Marcel también remarcó que la guerra en Ucrania "es sin duda un riesgo" para la economía que tiene al menos "tres fuentes", siendo "uno de ellos tiene que ver con el precio de los combustibles, dado el impacto que está teniendo esta crisis sobre el precio del petróleo y el gas".

"Hay otra dimensión que tiene que ver con el impacto sobre la actividad mundial. En estos momentos hay estimaciones de la OCDE, y entiendo que el Fondo Monetario también está haciendo sus propias estimaciones, que indican que habrá una leve desaceleración del crecimiento a nivel mundial, pero que de todas maneras a nosotros, como una economía abierta, nos tiene que importar", prosiguió.

Por otra parte, indicó que la expulsión de los bancos rusos del sistema financiero global Swift por parte de Occidente podría "generar default de deudas de Rusia, privadas y públicas", algo que como chilenos "nos tiene que importar, porque Rusia es considerado un país emergente, nosotros también, y normalmente cuando hay este tipo de situaciones en un país emergente grande, esto tiene una repercusión en los mercados".