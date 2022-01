Paritario, intergeneracional, sin "cuoteo" y con independientes: Boric delineó la composición de su gabinete

El Presidente electo Gabriel Boric adelantó que su gabinete, el cual será dado a conocer las próximas semanas, será paritario, combinará a políticos jóvenes con quienes tengan "experiencia en el Estado y de vida", no será "cuoteado" por los partidos de su coalición Apruebo Dignidad y tendrá, además, gente proveniente del mundo independiente.

Gabriel Boric dio su primera entrevista como el nuevo Mandatario de Chile al Diario Concepción, dando un claro guiño -y como lo ha sido desde la campaña- a las regiones y su visión de descentralización: "las señales también son importantes y a partir de ciertos símbolos se va construyendo el ethos del gobierno", dijo. "Desde que tengo uso de razón, vengo escuchando la palabra descentralización y uno de los tapones para el desarrollo de Chile es el excesivo centralismo que tenemos y, en eso, la actitud y predisposición que tenga el Presidente de la República va a ser importante para empujar y apuntalar ese proceso", aseguró.

Una de las dudas que se impuso desde que ganó las elecciones en diciembre era quiénes conformarán su gabinete y, aunque se desconocen los nombres o candidatos, Boric dio algunas luces de cómo se conformará el equipo que lo acompañará en su Gobierno, que asumirá el próximo 11 de marzo.

"Primero, será un gobierno paritario, un gabinete paritario que combine esta generación nueva que entra en política", recalcó el próximo Jefe de Estado, y sostuvo que "hemos comprometido un gobierno con perspectiva de género, no solamente desde el punto de vista sectorial del Ministerio de la Mujer, sino que atraviese transversalmente todas las líneas de acción del Gobierno".

Reflexionó, además, en torno a la edad: "el otro día veía los datos, de los últimos seis Presidentes de Chile, desde (Eduardo) Frei, el rango de los años de nacimiento de los Presidentes es entre 1938 y 1952 y de eso nos pasamos a 1986. O sea, acá hay una nueva generación de jóvenes que entran en política que va a ser muy importante", y que por eso "lo vamos a combinar también con gente con experiencia, que tenga experiencia en el Estado y de vida, que puedan complementar lo que es nuestra generación".

Respecto de qué partidos serán, indicó al medio regional que "tengo plena libertad por parte de los partidos de la coalición que me apoya para nombrar el gabinete y, en esto, quiero agradecer la altura de miras con que los partidos se han comportado. No tengo ninguna exigencia para poner uno u otro cargo ni cuoteo. Por lo tanto, este no será un gabinete cuoteado, pero sí, por supuesto, lo tengo que ver desde la perspectiva de un equilibrio de las fuerzas que nos apoyan".

Finalmente, adelantó que "será también un gabinete que va a tener gente independiente y, en ese sentido, estamos eligiendo y conformando un equipo en función de quienes están más preparados para enfrentar esto y no, como decía antes, imposiciones de partidos".

NOMBRAMIENTO DE AUTORIDADES REGIONALES

Al ser consultado si los criterios que utilizará para nombrar a su gabinete los usará para los equipos regionales, respondió afirmativamente que "para esas decisiones, tomaré muy en cuenta la opinión de las regiones", por lo que tendrán "un diálogo para designar a esas autoridades regionales, que sea funcional y que logre engarzar con la voluntad de avance que hay en los gobiernos regionales".

No obstante recalcó que "eso no significa que haya alguien diciendo 'usted tiene que poner a este'; no, eso no lo vamos a permitir. Terminaremos con la lógica del compadrazgo, del amiguismo y del cuoteo. Ningún senador, ningún diputado me ha exigido nada y creo que todos entienden que esa no va a ser la manera en que hagamos las cosas, pero sí vamos a tener un diálogo y conversación para que sea funcional a los intereses de la región".

A su vez, reiteró su idea de eliminar la figura del delegado presidencial, ya que "tal como está, no puede seguir", expresando que "yo valido que la principal autoridad regional es la que ha elegido el pueblo, las y los gobernadores regionales y voy a trabajar en mucha sintonía con ellos", asegurando que tiene el apoyo de 15 de las 16 autoridades regionales, y que con el décimosexto, el oficialista Luciano Rivas, gobernador de la Región de La Araucanía, "también tengo una estupenda relación".

"A la hora de designar en particular la figura del delegado presidencial, que estamos obligados a hacerlo, en acuerdo con ellos, en el sentido de que no sea alguien que esté remando en contra de justamente los gobernadores regionales, sino que sea alguien que tenga disposición a colaborar y facilitar el proceso de traspaso de facultades", puntualizó.