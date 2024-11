Presidenta del FA: La perspectiva de género no impide que los hombres se defiendan

En El Primer Café de Cooperativa, la timonel del Frente Amplio, Constanza Martínez, salió al paso de las críticas de la oposición a la defensa del Gobierno frente a la denuncia de una filtración de imágenes explícitas en contra del Presidente Gabriel Boric, quien pertenece a su partido.

El exdiputado Luis Pardo (RN) fustigó en el mismo espacio este jueves que, según el relato del Ejecutivo, "la víctima acá es el Presidente, no la presunta víctima, y eso contradice nuevamente todo lo que han predicado".

"El discurso oficial es que la víctima es el Presidente, y hay una mujer un poco desequilibrada que lo está acusando de algo que seguramente se va a aclarar en el tiempo, (por lo que) las declaraciones del Gobierno respecto de su propio discurso son incoherentes", enfatizó el derechista.

A su turno, Martínez aseveró que "el feminismo nunca ha puesto en duda la presunción de inocencia, con eso quiero ser bien clara: uno asume que es la Justicia la que debe hacer el trabajo de un buen juicio que logre determinar responsabilidades. Lo que se señala es que, en términos históricos, la Justicia también tiene un raigambre patriarcal, y hay muchos casos en donde se pueden ver fallos" justificando la violencia hacia las mujeres.

La frenteamplista destacó que, en la actualidad, "el sistema ha ido avanzando en entender que, no importa si (el agresor) es tu pareja, no importa si estás o no vestida, si tomaste mucho alcohol o no: hay una lectura en que es necesario el consentimiento, y por lo tanto, el 'yo te creo' no es un llamado a cerrar la presunción de inocencia, que es un principio básico de nuestro sistema, sino que a reconocer la disparidad de poder entre mujeres y hombres".

Volviendo al caso que envuelve al Mandatario, la abogada relevó que en el Gobierno "lo que se plantea es que hay ciertos aspectos que hacen inverosímil la denuncia, que son bien evidentes", como el presunto hostigamiento de la denunciante en 2013 y 2014 contra el entonces estudiante Boric, y antecedentes penales de la misma que fueron develados durante la tarde de ayer.

Con todo, la presidenta del FA subrayó que la perspectiva de género "no quiere decir que los hombres no puedan defenderse, y en ese sentido, hay una defensa contundente por parte del Presidente (...), no significa que no puedan haber casos en que personas no tienen una denuncia certera".

Timonel PPD: "No está en tela de juicio el debido proceso"

El presidente del PPD, Jaime Quintana, reafirmó que la identificación de la víctima en este caso "es algo que tiene que determinar la Justicia, pero con lo que ha pasado en las últimas 24 horas, queda más que clara la incongruencia de la denuncia".

Respecto a la cuestionada perspectiva de género, el senador coincidió con Martínez en que "a veces se malentiende como que si denuncia una mujer, se estimará siempre que dice la verdad, y que el hombre es siempre el culpable. Creo que eso no es lo que Chile ha suscrito en los convenios internacionales, tampoco es lo que se ha citado en el caso Monsalve".

"Por lo tanto, hay que buscar una mejor aproximación para todos los elementos del proceso. Aquí no está en tela de juicio el debido proceso; lo que pasa es que ha habido un aprovechamiento político bastante fuerte", remató el oficialista.

En esa línea, la secretaria general de la DC, Alejandra Krauss, invitó al mundo político a que, en este marco, "mantengamos la férrea protección a la víctima, la debida protección a la búsqueda de la verdad y el esclarecimiento de los hechos, y saquemos estos temas de la excesiva politización que termina, por razones ideológicas, estableciendo que unos son buenos o malos dependiendo de la causa que se esté invocando".