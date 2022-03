Presidente Boric: No podemos descartar eventuales racionamientos de agua en la Región Metropolitana

El Presidente de la República, Gabriel Boric, señaló que buscarán terminar con la concentración de derechos de agua en el mundo agríola, con el fin de ir en ayuda de los agricultura campesina sin recursos.

"Vamos a tener gran consenso en que tenemos que enfrentarlo juntos. Acá tenemos dos problemas que son distintos: uno es la sequía y, por lo tanto, las causas naturales muchas producidas por el ser humando, pero eso va más allá de la voluntad de Chile; y el otro es el uso del agua", señaló el Presidente Boric.

"Tenemos que mejorar el racionamiento de agua y terminar con la concentración de derechos de agua que existe en ciertos lugares, que ha dejado en particular a la agricultura campesina sin ningún tipo de recurso".

"Cuando nosotros hemos dicho 'no solo es sequía, también es saqueo', yo lo reitero: creo que es cierto", indicó el Mandatario.

¿RACIONAMIENTO EN LA REGIÓN METROPOLITANA?

En la Región Metropolitana "no podemos descartar eventuales racionamientos de agua", agregando que existe "un problema particular en el sector oriente".

"El Presidente Piñera me advirtió que (...) había abastecimiento asegurado hasta mediados del segundo semestre, pero después depende mucho de como venga el invierno", reveló el Mandatario..

"Yo no lo descarto (el racionamiento) y ahí hago un llamado en particular a las familias del sector oriente y también a las alcaldías a utilizar todas las medidas de ahorro posible: no regar durante el día, cuidar mucho más el consumo", agregó el Presidente.

¿CUÁLES SON LAS SOLUCIONES A MEDIANO PLAZO?

"Vamos a seguir potenciando la solución de plantas desalinizadoras", manifestó Boric, agregando que esto "no funciona solamente en la minería, hoy día, por ejemplo, en Antofagasta el abastecimiento de agua potable de la ciudad es a partir de agua desalinizada".

Sobre la construcción de nuevos embalses, enfatizó que "tenemos que hacerlo en conjunto con las comunidades, no queremos repetir la experiencia de Ralco, donde en el Alto Biobío se terminó matando la cultura de un pueblo para poder construir esto".

"Tenemos que buscar un sano equilibrio entre las necesidades de todo el país y las comunidades que habitan la zona que se requiere intervenir", recalcó.