¿Señal diplomática o riesgo geopolítico? Viaje de Kast a EE.UU. abre flanco tras tensión con Boric

La abrupta reunión de apenas 22 minutos entre el Presidente Gabriel Boric y el mandatario electo José Antonio Kast desató un intenso debate en El Primer Café de Cooperativa.

El impasse se produjo luego de que Kast se retirara de La Moneda tras exigir una retractación al mandatario por sus dichos respecto a conversaciones previas sobre el proyecto del cable transoceánico.

La polémica entre Boric y Kast surge a raí de una llamada del 18 de febrero, donde el Mandatario actual habría abordado el denominado "cable chino" y la advertencia de Estados Unidos.

Tras la controversia, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, sostuvo que Kast reconoció ante ministros la existencia del llamado y que en él se mencionó la necesidad de coordinar la decisión sobre el proyecto, los panelistas reaccionaron con distintas interpretaciones sobre el alcance político y geopolítico del conflicto.

"Momento gravísimo"

El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, calificó el hecho como "muy, muy lamentable" y defendió la decisión del Mandatario de transparentar lo ocurrido.

"El presidente ha precisado ante el país la razón, y la única razón es coherencia, transparencia, hablar con la verdad", afirmó.

"El país no tiene posibilidad de someter a si le cree o no le cree al presidente Boric", señaló Carmona, quien agregó que "la única forma de hacer política es a partir de la información que tenemos, que es la que entregó el Presidente".

Además, vinculó el conflicto con el contexto internacional, apuntando a la presión de Estados Unidos en torno al proyecto del cable. "Lo que está de por medio es la presión de Estados Unidos que sigue imaginando reivindicar su Doctrina Monroe", advirtió.

En esa línea, Carmona recordó la próxima reunión que tendrá Kast con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y dijo esperar que no se den señales ante eventuales #presiones que vengan con vista a la reunión que hay con Trump".

Y añadió: "Estamos asistiendo a un momento gravísimo de la convivencia internacional".

"¿Cuál es la necesidad de ir a Estados Unidos?"

Desde una mirada más transversal, la presidenta del Partido Regionalista Verde Social, Flavia Torrealba, planteó que la situación revela una fragilidad mayor y enfatizó que "no es una discusión entre hinchas de fútbol, es nada menos que entre dos mandatarios".

Torrealba sostuvo que el conflicto expone un problema institucional más profundo. "Aquí hay responsabilidades compartidas", afirmó, cuestionando si la transferencia de información estratégica se ha realizado "de manera clara, documentada y verificable".

Sobre el viaje de Kast a Estados Unidos, Torrealba advirtió sobre un eventual alineamiento político que pueda tensionar aún más la relación con China.

"No entiendo por qué el presidente electo va a esa reunión", planteó Torrealba quien remarcó que "son cuestiones tan innecesarias, tan dañinas, tan belicosas".

"¿Vamos a poder seguir manteniendo con China nuestras relaciones comerciales, estratégicas, que nunca se han interrumpido?", planteó en El Primer Café y sostuvo que el país estaría siguiendo "un discurso ideológico de belicosidad, de riesgo geopolítico".

Desgaste

El vicepresidente de Renovación Nacional, Pedro Pizarro, coincidió en que lo ocurrido es "lamentable", pero llamó a esperar la versión completa del presidente electo antes de sacar conclusiones.

"En reuniones de dos, donde no hay testigos ni minuta, uno puede creerle más a uno o a otro", sostuvo y advirtió que el conflicto no debe escalar en medio del cambio de mando.

"Ojalá se supere pronto el impasse", dijo, añadiendo que "el no decir nada siempre puede ser una buena receta" en este tipo de situaciones.

El vicepresidente de Renovación Nacional advirtió sobre el desgaste que generan estas controversias en la ciudadanía, enfatizando que "este tipo de discusiones lo único que hacen es que se sigan hartando de lo que es la política".

En materia internacional, planteó la necesidad de equilibrio: "Kast tiene que preocuparse de tener buenas relaciones con sus socios comerciales. Sus socios comerciales son tanto Estados Unidos como China".

"Conflicto interno"

En la misma línea, el diputado del Partido Republicano, Stephan Schubert, manifestó que el episodio es "súper lamentable" y expresó dudas respecto a la versión del Mandatario.

Schubert sostuvo que es necesario aclarar posibles inconsistencias. "El presidente debe aclarar en cuál versión nos quedamos", planteó, agregando que la controversia no solo tensiona la relación con Estados Unidos y China, sino que ahora "genera un conflicto interno que no es lo que necesitamos hoy día en un cambio de mando".

Además, atribuyó el origen del conflicto a la administración saliente: "Esto surge por la decisión de esta administración de avanzar a toda máquina los últimos días del gobierno respecto de una autorización del denominado cable chino".

Respecto del viaje a Estados Unidos, lo calificó como "una muy buena señal".