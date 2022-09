Presidente Boric tras visita a EEUU: "Creo que ha sido una gira muy exitosa"

El Presidente de la República, Gabriel Boric, realizó un balance de su semana en Estados Unidos y destacó que se trató de una gira exitosa.

"Hemos tenido importantes acuerdos bilaterales para nuestro país, nos hemos reunido con instituciones de relevancia para Chile como la Unión Europea, con las Naciones Unidas, con el director de la OCDE, el Banco Mundial", destacó el Mandatario.

"Nos reunimos con jefes de Estado y de Gobierno (...) Nos reunimos con un gran número de inversionistas de grandes empresas extranjeras que han manifestado su intención de seguir invirtiendo o realizar nuevas inversiones en Chile, lo que es una muy buena noticia para nuestra economía; hemos garantizado un ambiente de reglas claras y responsables", recalcó el Presidente.

"Creo que ha sido una gira muy exitosa, tenemos la convicción que en conjunto con nuestra canciller, Antonia Urrejola; con nuestra embajadora ante la ONU, Paula Narváez; con nuestra ministra de Medioambiente, Maisa Rojas; nuestro ministro de Hacienda, Mario Marcel; nuestra ministra de Defensa, Maya Fernández, hemos dejado en alto el nombre de Chile", enfatizó Boric.

PROCESO CONSTITUYENTE: "VAMOS A LLEGAR A UN PUNTO DE ENCUENTRO"

Sobre el proceso constituyente, la máxima autoridad del país indicó que no le cabe ninguna duda en que "vamos a llegar a un punto de encuentro en que generemos una Constitución de las que todos y todas nos sintamos profundamente orgullosos", pero enfatizó que el mecanismo debe ser definido por el Congreso.

"Reafirmar la profunda convicción de que nuestras diferencias las resolvemos en nuestro país se combaten con más democracia y no con menos. Esto es un punto no menor, porque la democracia no se puede dar por sentada; la democracia está amenazada en diferentes rincones del globo", alertó.

Sobre los "bordes" de la nueva convención constitucional, el Presidente explicó que "tenemos que aprender de las experiencias que hemos tenido. Creo que sería un error de mi parte el tratar de especificar eso, porque está justamente en discusión en el Congreso. Creo que es importante que no se le quite soberanía a la Convención, al órgano electo, que termine decidiendo aquello".

"Que todos tengan claro que hay elementos como, por ejemplo, la paridad, el carácter de república, el respeto a los derechos humanos y algunos otros que se puedan discutir ahí, en lo que no quiero adentrarme porque es parte de la discusión en el Congreso", insistió el Mandatario

HACKEO AL ESTADO MAYOR CONJUNTO

El Presidente Boric, además, enfatizó que la ministra de Defensa, Maya Fernández, utilizó todos los recursos para lograr contener la vulnerbilidad en la ciberseguridad del Estado Mayor Conjunto, pero, sin embargo, el hackeo ya se había producido.

"Tengo certeza de que la ministra Fernández cuando recibió una alerta de vulnerabilidad -no de hackeo, siendo que el hackeo ya se había producido- tomó todas las medidas que estaban a su alacance y destinó los recursos necesarios para fortalecer los sistemas de seguridad, pero el hackeo ya se había producido", indicó el Presidente.

"A mí me parece que correcto que el general Paiva haya asumido su responsabilidad, fue una renuncia que él puso sobre la mesa. Ante (otras) eventuales responsabilidades hay una investigación en curso. En esto estamos trabajando como Estado en conjunto con todos los comandantes en jefe para resguardar el interés nacional", sentenció el Mandatario.

CHILE Y SU LIDERAZGO EN EL PRÓXIMO FOTO DE PÉRDIDAS Y DAÑOS

En tanto, la ministra de Medioambiente, Maisa Rojas, confirmó que Chile va a tener un rol de liderazgo en el foro de "Pérdidas y Daño".

"Es una invitación porque Chile es un país que ha estado generalmente liderando discusiones ambiciosas en cuanto a cambio climático. También Chile es considerado un país bisagra que puede acercar posiciones que son, a veces, contrarias entre países desarrollados y países no desarrollados", indicó Rojas.

"Yo voy a estar muy contenta de poner todo nuestro conocimiento técnino para acercar posiciones, ese va a ser el rol", agregó la autoridad de Gobierno.