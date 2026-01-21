Axel Callís: El exceso de independientes hará que Kast no entre con "la emergencia" a tope

Para el analista político y director de Tú Influyes, Axel Callís, la alta presencia de ministros independientes en el gabinete de José Antonio Kast, con un fuerte componente técnico pero escasa trayectoria en el servicio público, no es una ventaja, sino un flanco crítico para un Gobierno que se autodefine como "de emergencia".

"El principal problema que tiene este gabinete es que el exceso de independientes, primero, va a ser que no sea un Gobierno que entre con 'la emergencia' a tope, como se puede decir. La emergencia parece más un deseo que una práctica, porque cuando uno tiene una emergencia llama a las personas que saben combatir emergencias. Es decir, trae pesos pesados en todas las líneas y acá más de la mitad del gabinete son debutantes de lo público", advirtió en entrevista con El Diario de Cooperativa.

El académico de la Universidad Central explicó que "el problema es que a la gente independiente, en un sistema político como el chileno, la ven como personas de paso, como personas que tienen una agenda corta, que van a entrar y salir, y, por lo tanto, no se generan las redes ni los apoyos suficientes para que saquen la agenda".

El académico de la Universidad Central fue enfático al señalar que la "despolitización" del gabinete, "desde el punto de vista de la eficacia de gobernar, es un problema", pues un ministro sin partido carece de la estructura necesaria para operar en un Estado que lleva décadas funcionando bajo lógicas partidarias.

"Es un problema que una ministra o un ministro independiente llegue a un ministerio donde después de 35 años la mayoría de las personas que están en torno tienen alguna alguna cercanía a los partidos. Es un problema que un ministro independiente llegue a un Congreso donde se maneja todo políticamente. Es un problema que un ministro independiente llegue a un territorio, a una gira y no haya un alcalde de su partido, no haya un concejal de su partido, no haya parlamentarios de su partido esperándolo", señaló Callís.

"Acá hay una apuesta bastante osada de poner a mucha gente joven, independiente, pero también debutante de lo público y, por lo tanto, no sé si hay un diseño que uno pueda decir que es apropiado para un Gobierno de emergencia", insistió.

Utilizando una analogía, el experto reflexionó que, "si se te está quemando la casa porque hay una emergencia, tú no pones a un bombero de dos años; pones a personas que ya saben combatir el incendio", afirmando que al tener más de la mitad del gabinete realizando su "debut" en cargos públicos, "el concepto de emergencia pasa a ser más un deseo que un hecho".

Callís también advirtió que nombres "sin espaldas" políticas obligarán al Mandatario electo a ajustar su equipo más temprano que tarde.

"No tengo la menor duda de que este Gobierno va a terminar con un comité político con solo políticos, porque uno no puede inventar el agua tibia en un régimen presidencial. Este es un diseño de país, en términos de Gobierno, que está hecho para los partidos, para que funcione con los partidos. Tú puedes poner independientes como lo hizo Sebastián Piñera, que después fracasó en su primer Gobierno cuando puso ocho o nueve independientes y los cambió rápidamente, pero lo que le toma a un independiente instalarse, generar redes y generar apoyo no alcanza con la agenda que tienen. No alcanza. Te pilla la máquina", argumentó.

La sorpresiva caída de Santiago Montt

La fragilidad del diseño del gabinete de Kast quedó en evidencia, a juicio de Callís, con la caída a última hora del nombramiento de Santiago Montt como ministro de Minería, que interpretó como un golpe de timón.

"Al Presidente Kast no le pareció -y me parece de todo coherente- que una empresa (Andes Copper) le venga a decir cuando cuando le entrega a su ministro o esto de que salga el 19 de febrero; a ponerle los plazos y los términos y no solamente anticipar la comunicación", opinó el experto.

Según el analista, la fallida designación de Montt "es un anuncio desde el futuro de entender que muchas veces se pierden los planos entre lo privado y lo público, entre las formas gubernamentales y las formas privadas de decir las cosas, y obviamente le costó el puesto al ministro".

"Es mejor que ocurran estas cosas antes, para que sirvan de ejemplo para el resto de los ministros de que el tema de la comunicación, las formas que adquiere la comunicación pública, es fundamental y que uno no se puede dar gustitos personales en este negocio. Uno está en representación de un Gobierno y un Estado y obviamente que operan lógicas", sentenció.