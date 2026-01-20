Síguenos:
La orden de Kast a sus ministros: "Nuestra lealtad no es con un partido, es con Chile"

Publicado: | Fuente: ATON
Luego de presentar a los 24 ministros que conformarán su futuro gabinete, el Presidente electo, José Antonio Kast, expresó que no les ha pedido "lealtad personal ni tampoco lealtad con un partido político", sino "lealtad con Chile".

"Eso tenemos que tenerlo todos muy grabado: nuestra lealtad siempre es con Chile. Hoy comienza una nueva etapa y, como lo dije al inicio, no hay tiempo que perder. A los ministros que hoy les presento, les digo con claridad: los chilenos necesitan mucho de nosotros y esperan mucho de nosotros", enfatizó el republicano.

"Presentamos a un gran equipo. Hoy, la palabra emergencia, que se ocupó tanto tiempo en esas campañas (presidenciales), deja de ser un concepto y se transforma en una tarea concreta, urgente y diaria", agregó.

"Frente a este escenario, no podemos improvisar. Chile necesita sentido común, sentido de urgencia y, sobre todo, de unidad nacional. Estamos convocados todos en algo que va mucho más allá de las disputas políticas", sostuvo Kast.

