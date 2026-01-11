CMPC: El principal desafío de Kast es conjugar con igual fuerza gestión y reforma

El presidente de Empresas CMPC y vicepresidente de Colbún, Bernardo Larraín Matte, reconoció que las elecciones parlamentarias y presidenciales del 2025 marcaron un punto de inflexión en la política chilena e instó al futuro gobierno a abrir espacio a transformaciones de fondo.

"No hay duda que el concepto del nuevo ciclo político se aplica 100% para lo que se inicia en marzo", afirmó el extimonel de la Sofofa en conversación con La Tercera.

En esa línea, remarcó que "para mí, el principal desafío que tiene el Presidente electo, y su partido, es que este concepto de gobierno de emergencia conjugue con igual fuerza dos palabras: gestionar y reformar".

De acuerdo a Larraín, la gestión puede corregir rumbos en plazos acotados, pero su alcance es limitado por "las disfuncionalidades de ciertos marcos regulatorios e institucionales".

Por ello, insistió en que para alcanzar el potencial del país "hay que meter reformas relevantes".

"Esto es como un círculo: estamos en un punto A, llegamos a B por la vía de la gestión, y hasta ahí llegamos porque hay una restricción activa, que es ese marco institucional disfuncional. Para llegar al potencial, hay que caminar y mascar chicle", planteó.

En cuanto a las reformas prioritarias, señaló tres: avanzar en la modernización del Estado, introducir cambios al régimen de empleo público y corregir el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), que calificó de "disfuncional".

Asimismo, planteó la necesidad de modificar el sistema político, pues "no hay ninguna reforma que se pueda acometer en el Parlamento de Chile con 20 partidos políticos".

"A los chilenos les hizo sentido el concepto de gobierno de emergencia"

Por otro lado, destacó que el futuro gobierno partirá con buenos indicadores económicos, como el cobre, y con un sello "más proempresa, más proiniciativa privada". Pero, advirtió que ese potencial es limitado si no hay reformas estructurales.

"Chile tiene crisis relevantes en empleo, en salud, en seguridad y a los chilenos les hizo sentido ese diagnóstico y el concepto de gobierno de emergencia. Yo me quedo con ese concepto", planteó.

En cuanto al litio, sostuvo que "ahí tienes un ejemplo de una disfuncionalidad institucional, como es que el litio es el único mineral que no es concesible por la tozudez de seguir con este precepto de que debía desarrollarse con participación mayoritaria de empresas públicas".

Igualmente, reconoció que CMPC enfrentó un 2025 completo, marcado por la caída de los precios de la celulosa a mínimos de 25 años. Sin embargo, Larraín proyectó una recuperación y defendió avanzar en el proyecto Natureza en Brasil, una inversión de US$4.600 millones.

"Lo relevante son los precios de largo plazo. Los fundamentales de la industria de la celulosa siguen presentes", dijo, enfatizando que "la celulosa es un producto del cual tenemos que sentirnos orgullosos en Chile, de tener una industria forestal con plantaciones certificadas".

Sobre el rol de las empresas, reflexionó que "el propósito empresarial tiene que estar centrado en el cliente. ¿Qué problema le estoy resolviendo? ¿Qué necesidad le estoy satisfaciendo? Y ese es un primer precepto".

"La empresa no es una entidad filantrópica, tampoco es una franquicia del Estado. Obviamente, esa solución debe ser rentable para los accionistas", concluyó.