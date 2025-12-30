Condiciones: Republicanos valoró "franqueza" de Kaiser, pero defendió autonomía de Kast

El timonel del Partido Republicano, Arturo Squella, abordó las tensiones surgidas tras la definición de "líneas rojas" por parte del Partido Nacional Libertario (PNL) como condición para integrar la futura Administración del Presidente electo, José Antonio Kast.

El senador electo por Valparaíso manifestó ver con buenos ojos que la tienda liderada por el diputado Johannes Kaiser transparente sus propuestas, valorando la honestidad en el planteamiento de sus márgenes políticos de cara a la ciudadanía.

Al respecto, Squella diferenció el respaldo electoral del compromiso administrativo, señalando: "Siempre se habló de que a quien pasaba la segunda vuelta se le iba a apoyar sin restricciones, pero otra cosa era hablar de formar parte del Gobierno y en eso es lo que estamos hoy día. Es algo muy positivo (que el PNL plantee condiciones); eso nos da señales de que tienen interés, entusiasmo, por formar parte del oficialismo futuro, y la verdad es que, siendo (los socios de la derecha) transparentes, claros y francos, se van cimentando las relaciones de una manera mucho más profunda, que es lo que esperamos para los próximos cuatro años".

Sin embargo, el mandamás republicano fue enfático en marcar la jerarquía de la coalición y la autonomía del Presidente electo. En su análisis, estableció que el diseño del llamado "Gobierno de emergencia" que busca comandar Kast no estará sujeto a imposiciones externas que alteren el programa fundamental.

"En cuanto a las revisiones que quiera hacer alguno de los partidos sobre los temas (del nuevo Ejecutivo), bienvenidos, están en su derecho y el Presidente electo y la oficina misma del futuro Gobierno tendrán también la posibilidad de decirles: 'Mire, esto sí o esto no está dentro del contexto del Gobierno de emergencia que se habló'. Eso es algo que tiene que contestar el futuro Gobierno", sentenció el dirigente.