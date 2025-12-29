"El Estado debe ser neutralizado": Las condiciones de Kaiser para unirse a Gobierno de Kast

El diputado Johannes Kaiser, excandidato presidencial del Partido Nacional Libertario, informó este lunes que inició las negociaciones formales con el Partido Republicano para evaluar una eventual incorporación al Gobierno del Presidente electo, José Antonio Kast.

El parlamentario indicó que, si bien están disponibles para integrar la futura Administración, dicha cooperación dependerá de la aceptación de ciertas condiciones programáticas propuestas por su colectividad.

"Si es que se aceptan los márgenes que estamos estableciendo para nuestra integración en el Ejecutivo, por supuesto que estamos a disposición, (siempre) en el marco de lo que sea nuestra posibilidad de aportar sin perder nosotros nuestra identidad", explicó el fundador del Partido Nacional Libertario.

"Nosotros no podemos respaldar políticas que fuesen contrarias a lo que es nuestra declaración de principios, si es que estas se mantuviesen en el tiempo. Yo no estoy diciendo que el Presidente de la República quiera imponer algún tipo de política de ese tipo, pero ya hay políticas que están vigentes desde el Estado, que son políticas profundamente ideológicas y que nosotros creemos que tienen que ser neutralizadas", complementó el legislador.

En ese sentido, Kaiser enfatizó: "El Estado debe ser neutralizado desde el punto de vista de lo que es la operación cultural política".

Al ser consultado sobre cuáles serían los temas no negociables para su colectividad, Kaiser apuntó contra el programa de acompañamiento a la identidad de género (Crece con Orgullo) y el de Educación Sexual Integral (ESI).

Finalmente, respecto a los rumores que lo sitúan como un posible ministro de Estado, Johannes Kaiser no descartó la posibilidad, pero aseguró que dicha conversación la debe sostener con el Presidente electo.