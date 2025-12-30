Datavoz: Los votantes de Kast tenían más emociones negativas que los de Jara

El último "GPS Ciudadano" elaborado por la consultora Datavoz detectó que las "emociones negativas" predominaban entre las personas que pensaban votar por José Antonio Kast en la segunda vuelta presidencial.

Joao Acharán, director de la Unidad de Dirección y Análisis de la empresa, dijo a Cooperativa que este hallazgo fue uno de los más relevantes de la encuesta, aplicada a 2.064 personas por correo electrónico entre el 9 y el 12 de diciembre -ad portas del balotaje-, y cuyo resultado global da cuenta de una población que cierra 2025 con una mezcla de "alegría y ansiedad".

"La alegría que (los chilenos) pueden sentir en un plano específico -por ejemplo, más íntimo o familiar, sobre todo en este contexto de festividades- puede coexistir con preocupaciones que trascienden ese espacio, como el futuro del país, la economía y la política, y eso abre la puerta a otro tipo de emociones", explicó Acharan a Lo que Queda del Día.

"Este diciembre teníamos una elección presidencial con todos los elementos asociados a un evento de esas características, (...) por lo que hay cierta estacionalidad en la ambivalencia emocional que catastramos", puntualizó el investigador.

En concreto, "observamos patrones entre las emociones y las posiciones políticas de las personas", resaltó.

"Las personas que desaprueban al Gobierno y que pensaban votar por José Antonio Kast en segunda vuelta, presentaban con mayor intensidad emociones negativas, mientras que las personas que aprueban al Gobierno y pensaban votar por Jeannette Jara presentaban lo contrario: emociones positivas con mayor intensidad", aseguro Acharán.

El análisis de la firma apunta a que, "de alguna forma, el estado de ánimo de las personas se ve influido por las narrativas políticas más globales con las que están lidiando regularmente en la opinión pública, como también por el contexto de incertidumbre respecto a qué es lo que depara el futuro".

"Esto no es menor, porque la incertidumbre es un generador súper potente de emociones negativas", indicó el director de Datavoz.