Equipo de Kast asegura que "la inversión hoy está volviendo a revivir" en Chile

"La inversión hoy está volviendo a revivir", afirmó Mara Sedini, parte del equipo de José Antonio Kast, al abordar este jueves la agenda económica que busca impulsar el Presidente electo, que tiene como eje, además de las inversiones, la simplificación de los procesos administrativos.

"Hay diversos proyectos que el equipo económico a cargo de Jorge Quiroz está evaluando. En ese sentido, lo importante es siempre ver cuáles son los proyectos que benefician a Chile. La inversión hoy está volviendo a revivir", afirmó la vocera del Mandatario electo.

En esta línea, explicó que lo que están buscando como futura administración es "revisar buenos proyectos de inversión, bajar los niveles de permisología y llevarlos a cosas más precisas que permitan inversión que beneficie a las distintas comunidades".

Sedini también enfatizó la necesidad de un enfoque responsable en la liberalización de los espacios de inversión, siempre -aseguró- con miras al beneficio de las comunidades y el futuro del país.

"En ese sentido, va a ser el equipo económico el que va a dar a conocer los proyectos específicos, pero se está trabajando en poder liberalizar los espacios con resguardo por supuesto a las comunidades, pero de manera responsable pensando en el futuro de nuestro país y en el futuro de las comunidades que se ven beneficiadas", concluyó.

Para Mara Sedini, "lo importante es siempre ver cuáles son los proyectos que benefician a Chile", marcando la pauta para la evaluación de nuevas iniciativas. (FOTO: ATON)

Despliegue del equipo económico de Kast

En las última jornada, Jorge Quiroz, encargado del área económica del Presidente electo, expuso ante el Consejo General de la Sofofa, instancia en la que uno de los temas centrales fue el destrabar barreras para la inversión.

Las proyecciones económicas recientes y las prioridades de la próxima administración han sido un punto clave de discusión. Durante la semana, se han mantenido encuentros con diversos actores.

Una de las reuniones destacadas fue la de representantes del equipo económico del futuro Gobierno con diputados como Diego Schalper y Frank Sauerbaum -ambos de RN- para abordar prioridades legislativas en materia económica.

Jorge Quiroz, encargado económico de Kast, presentó ante la Sofofa la necesidad de eliminar barreras para la inversión y acelerar proyectos. (FOTO: ATON)

Además, hubo diálogo con el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Antonio Walker, con un enfoque específico en las necesidades de ese sector, abordando los temas sectoriales de los gremios.

Un aspecto crítico en la mesa es el estado actual de los proyectos de inversión con avances pendientes. Se espera un foco especial en estos durante los primeros 90 días de gobierno.

Frente a este escenario, la presidenta de la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública (COPSA), Gloria Hutt, señaló la existencia de 25 proyectos adjudicados con financiamiento, pero con inicio de obras pendientes.